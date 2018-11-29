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Küresel piyasalar, Powell'ın açıklamaları sonrası pozitif seyrediyor

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın "güvercin" açıklamaları sonrası dolar değer kaybederken, pay piyasaları hızlı yükseldi.

29 Kasım 2018 Perşembe 09:23
Küresel piyasalar, Powell'ın açıklamaları sonrası pozitif seyrediyor

New York Ekonomi Kulübü'nde dün konuşan Powell, ülke ekonomisinin yıllık ortalama yüzde 3 civarında büyümeye devam ettiğini, işsizlik oranının yüzde 3,7 ile son 49 yılın en düşük seviyesine gerilediğini ve enflasyonun yüzde 2 hedefine yakın seyrettiğini belirterek, "Faiz oranları, tarihi standartlara göre hala düşük ve ekonomi için nötr olacağı tahmin edilen seviyelerin biraz altında seyrediyor." ifadelerini kullandı. Kademeli faiz artırımlarının ekonomik etkilerinin belirsiz olduğunu ve tamamıyla fark edilmesi için bir yıl veya daha fazla zaman geçmesi gerektiğini ifade eden Powell, güçlü büyüme, düşük işsizlik ve yüzde 2 civarındaki enflasyonun devam etmesini beklediklerini kaydetti.

Powell'ın, "mevcut politika faizinin nötr seviyenin biraz altında olduğunu" söylemesini, Fed'in faiz artırımlarına gelecek yıl ara verebileceği şeklinde değerlendiren piyasalarda dolar endeksi yüzde 0,6 değer kaybederken, pay piyasalarının değer kazancı yüzde 2'yi aştı. Öte yandan, dün açıklanan ABD’nin üçüncü çeyreğe yönelik büyüme verisi, beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5 gelerek ülke ekonomisinin 2014 yılından bu yana en iyi 6 aylık dönemini yaşadığını ortaya koydu. ABD, yılın ikinci çeyreğinde de yüzde 4,2 büyümüştü.

Dow Jones endeksi dün yüzde 2,50, S&P 500 endeksi yüzde 2,30 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,95 değer kazanırken, 96,8'den kapanan dolar endeksi, bugün Asya piyasalarında 96,6-96,9 bandında dengelendi.

Avrupa tarafında, Brexit endişeleri, dün Powell'ın konuşması öncesinde piyasalar üzerinde etkili oldu. İngiltere Merkez Bankası'nın yayımladığı raporda yer alan "anlaşmasız Brexit'in ekonomide ciddi bir daralmaya neden olabileceği" ifadeleri sonrası FTSE 100 endeksi yüzde 0,18 değer kaybederken, Almanya’da DAX endeksi ve Fransa'da CAC 40 endeksi yatay seyretti. Avro/dolar paritesi, Powell'ın açıklamaları sonrası yüzde 0,6 yükselerek 1,1390'a çıktı.

Bugün Japonya'da açıklanan perakende satışlar verisinin yüzde 1,2 artış ile beklentileri aşmasının ardından kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 düşüş kaydetti.

Powell'ın açıklamalarının ardından piyasalarda risk iştahı artarken, yarın başlayacak G20 Zirvesi öncesi petrol fiyatlarındaki düşüş de dikkati çekiyor. Dün yüzde 2'nin üzerinde değer kaybeden Brent petrolün varil fiyatı, bugün Asya piyasalarında 59 doların hemen üzerinde yatay bir seyir izliyor.

Yurt içinde, dün döviz kurlarındaki düşüş eğilimi sürerken, BIST 100 endeksi yüzde 0,6 değer kazanarak 94.000 puanın hemen üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Analistler, bugün yurt içinde ekonomi güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin konuşması ve Fed'in toplantı tutanakları ile makroekonomik verilerin takip edileceğini bildirdi.

Powell'ın açıklamaları sonrası artan küresel risk iştahı ve düşüş eğilimindeki petrol fiyatlarının TL varlıkları desteklemeye devam edeceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000-95.500 direnç bölgesi, dolar/TL'de ise 5,20 seviyesinin aşağı yönlü kırılıp kırılmayacağının kısa vadeli yön açısından önemli olacağını vurguladı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı ekonomi güven endeksi

11.55 Almanya, kasım ayı işsizlik oranı

13.00 Avro Bölgesi, kasım ayı tüketici güven endeksi

14.30 Türkiye, Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistikleri

16.00 Almanya, kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi

16.30 ABD, ekim ayı kişisel gelir ve harcamalar

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

18.00 ABD, ekim ayı bekleyen konut satışları

22.00 ABD, Fed toplantı tutanakları

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 09:23
  1. BIST
  2. Piyasalar

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