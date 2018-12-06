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Küresel piyasalar negatif seyrini sürdürüyor

Çinli teknoloji devi Huawei'nin sahibinin kızı Meng Wanzhou'nun, İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle Kanada'da tutuklanmasının ardından küresel piyasalar negatif seyrini sürdürüyor- Bugün OPEC toplantısı, ABD ile Çin arasındaki gelişmeler ve yoğun veri akışının yatırımcı kararları üzerinde etkili olması bekleniyor

06 Aralık 2018 Perşembe 09:15
Küresel piyasalar negatif seyrini sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin sahibinin kızı Meng Wanzhou’nun İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle Kanada’da tutuklanması, yatırımcıların risk algısını yükseltti ve küresel piyasaların negatif seyrini sürdürmesine neden oldu.

Kanada Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Huawei’nin sahibi Ren Zhengfei’nin kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Meng, ABD'nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık’ta Vancouver kentinde tutuklandı. Açıklamada, ABD yönetiminin talebi üzerine tutuklanan Meng’in yarın ilk duruşmasına çıkmasının planlandığı bildirildi.

Söz konusu gelişmenin ardından artan ticaret savaşı endişeleri ile ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yüzde 1'in üzerinde değer kaybederken, Asya borsalarında kayıplar yüzde 2'yi aştı.

Dün kapalı olan ABD piyasalarında bugün yoğun veri gündemi ile Çin ve ABD yetkililerinden gelecek açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Ayrıca, dün açıklanan ABD Merkez Bankası Bej Kitap Raporu'nda, Amerikan iş dünyasındaki iyimserliğin, gümrük tarifelerine yönelik belirsizlik, artan faiz oranları ve emek piyasasındaki arz eksikliği nedeniyle azaldığı bildirildi.

Avrupa tarafında, AB'nin 2019 yılı genel bütçesinde uzlaşmaya varılması ve avroyu güçlendirici adımların atılmasına karşın dün avro/dolar paritesi 1,13-1,14 bandı içindeki yatay seyrini sürdürürken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,19, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,44 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,36 düşüş kaydetti.

Analistler, İngiltere'de Brexit Anlaşması'nın parlamentoda görüşülmesine devam edileceğini belirterek, anlaşmaya ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü ifade etti.

Bugün artan ticaret savaşı endişeleri ile negatif seyreden Asya piyasalarında, Viyana'da başlayacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) 175. olağan toplantısı öncesinde Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 düşüşle 61,1 dolardan işlem görüyor. Kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 2,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,7 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün gerileyen döviz kurları bugün azalan küresel risk iştahının etkisiyle yükselişe geçti. Dün BIST 100 endeksi günü yüzde 0,10 artışla 93.970 puandan tamamlarken, 5,3282'den kapanan dolar/TL, şu dakikalarda yüzde 0,7 yükselişle 5,3670'ten işlem görüyor.

Bugün OPEC toplantısı, ABD ile Çin arasındaki gelişmeler ve yoğun veri akışının yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,40'ın altında kalındığı sürece kısa vadede düşüş eğiliminin öne çıkabileceğini, BIST 100 endeksinde ise 92.500-95.500 bandının takip edildiğini bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, ekim ayı fabrika siparişleri

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.15 ABD, ADP özel sektör istihdamı

16.30 ABD, ekim ayı dış ticaret dengesi

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

17.45 ABD, hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi

18.00 ABD, ISM imalat dışı endeksi

18.00 ABD, ekim ayı fabrika ve dayanıklı mal siparişleri

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 09:15
  1. BIST
  2. Piyasalar

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