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Küresel piyasalar negatif seyrediyor

18 Temmuz 2019 Perşembe 09:22
Küresel piyasalar negatif seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, ABD'de açıklanmaya başlayan şirket karlarına ilişkin zayıf beklentiler ve ticaret savaşı endişeleri ile negatif seyrederken, yurt içi piyasalar pozitif ayrıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ticaret konusunda yeni yaptırımları devreye sokabileceğini açıklaması ve müzakerelerin Çinli teknoloji devi Huawei nedeniyle tıkandığına ilişkin yorumlar, piyasalarda ticaret savaşı endişelerini arttırdı. Bununla birlikte açıklanmaya başlayan ikinci çeyrek şirket bilançolarına ilişkin tedirginlikler de yatırımcıların pay piyasalarında satış tarafında yer almalarına neden oldu.

Söz konusu gelişmeler, ABD'de dün açıklanan konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin beklentilerin altında kalması sonrası Dow Jones endeksi yüzde 0,42, S&P 500 endeksi yüzde 0,65 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,46 değer kaybetti. Dolar endeksi sınırlı da olsa düşüş eğiliminde hareket ederken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2,04'e geriledi.

Avrupa tarafında, dün tahminlerden iyi gelen haziran ayı enflasyonuna karşın borsada düşüşler görülürken, avro/dolar paritesi 1,12 sınırından 1,1244'e çıktı. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,72, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,55 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,76 değer kaybetti.

ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentileri devam ederken, gelişmekte olan ülke merkez bankaları da adımlar atmaya başladı. Güney Kore Merkez Bankası, 3 yıl aradan sonra bugün faizlerde indirime giderek politika faizini 25 baz puan düşüşle yüzde 1,5'e çekti. Karar sonrası dolar/Güney Kore wonu paritesi yüzde 0,3 azalışla 1.177 seviyesine geriledi.

Japonya'da şirket karlılıklarına ilişkin yayımlanan raporlarla artan endişeler, pay piyasalarında satışların güçlenmesine neden oldu. Kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 değer kaybetti.

Yurt içinde TL varlıkların yurt dışındaki olumsuz havadan pozitif ayrışması dikkati çekti. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından dün akşam yapılan açıklamada, Türkiye'nin, S-400 alımından dolayı F-35 projesinden çıkarılması için sürecin başlatıldığı belirtilerek, "Bununla beraber ABD, Türkiye'nin stratejik ortaklığına halen çok değer vermektedir." denildi. Söz konusu gelişmenin ardından dolar/TL, düşüş eğilimini sürdürerek 5,6750 seviyesine geriledi.

Dün alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da ise BIST 100 endeksi, 100.000 puan sınırına kadar çıkmasının ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 1,81 artışla 99.806 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'den gelen açıklamalarda sürpriz olmadığını, hatta açıklamanın tonunun tahminlerden daha yumuşak olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin diplomasi çalışmalarının başarılı olduğunu söyledi. Bugün Fed yetkililerinin açıklamaları ile Endonezya ve Güney Afrika merkez bankalarının toplantılarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,63, BIST 100 endeksinde 100.500 seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.30 İngiltere, haziran ayı perakende satışlar

14.30 Türkiye, mayıs ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD, Philedelphia Fed temmuz ayı iş dünyası görünüm endeksi

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 09:22
  1. BIST
  2. Piyasalar

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