Küresel piyasalar ilk şoku atlatmaya çalışıyor!
Küresel piyasalar, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı askeri müdahalenin ilk şokunu atlattıktan sonra dün akşam saatlerinde dengelenme çabasına girmişti. Dün akşam başlayan denge arayışı bugün de sürerken petrol, altın ve dolar/TL'de dalgalanmalar dikkat çekiyor.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatının ikinci gününde, piyasalarda dün yaşanan dalgalı seyir bugün yerini sakin bir havaya bıraktı.
Rusya'ya yönelik açıklanan sert yaptırımların ardından risk algısının nispeten yatıştığı, emtia fiyatlarındaki yükselişin hız kestiği görülüyor.
Genel seferberlik ilan edilen Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gerçekleştirilen harekatı "alınması gereken tedbirler" olarak tanımlayarak, "Rusya dünya ekonomisinin bir parçası olmaya devam ediyor ve bu sisteme zarar vermeyi planlamıyor" dedi.
Harekatı durdurmaya yönelik uluslararası camiadan tepkiler de gelmeye devam ederken, Avrupa Birliği (AB), ABD, İngiltere ve Japonya'dan arka arkaya sert yaptırımlar açıklandı.