Küresel piyasalar Fed'in kararına odaklandı

Küresel piyasalarda, ABD'de cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlarının belirsizliği nedeniyle belirsizlik ve oynaklık artarken, ABD ve İngiltere merkez bankalarının bugün açıklanacak faiz kararı yatırımcıların odağında.

ABD'de şu ana kadar açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre Joe Biden'ın 264 delegesi ve Donald Trump'ın 213 delegesi olmasına rağmen, Trump'ın kampanya ekibi sonuçları bazı eyaletlerde mahkemeye taşıdı ve belirsizliklerin bir süre daha devam edebileceği endişelerini dile getirdi.

ABD'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 270 delegeye ulaşan isim, 538 delegenin yarısından fazlası başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.

ABD'de 59. cumhurbaşkanlığı seçiminin kazananı henüz belirlenemese de, New York borsası dün alıcılarla birlikte teknoloji hisselerinin öncülüğünü yaptı. Dow Jones endeksi yüzde 1,34, S&P 500 endeksi yüzde 2,15 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,85 değer kazanırken, dolar endeksi 93,0-94,3 bandında dalgalı bir seyir izleyerek günü 93,4 seviyesinden tamamladı.

Analistler, dün açıklanan hizmet sektörü verilerinin ekonomideki toparlanmanın yavaşladığını gösterse de, ekonomik canlandırma paketinin seçimlerden sonra tekrar gündeme geleceği beklentilerinin piyasaları olumlu etkilediğini belirtti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam para politikasında bir değişiklik yapması beklenmezken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözlü yönlendirmesinin piyasaların yönünü belirlemesi bekleniyor.

Avrupa yakasında süregelen Brexit belirsizliği, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve buna paralel olarak alınan sıkı tedbirler, borsalarda yükseliş eğiliminin devam ettiği gözlendi.

İngiltere'de Kovid-19 ile mücadele için karantina kararı uygulanırken, salgının yayılmasını önlemek için başta Fransa ve İtalya olmak üzere birçok ülkede katı tedbirler başlatıldı.

Dün, hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) beklentilerini aşan beklentilerinin desteklediği Avrupa borsaları olumlu bir seyir izlerken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,95, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,44 ve İngiltere'deki FTSE 100 endeksi. Yüzde 1.67 değer kazandı.

Analistler, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararının bugün takip edileceğini ifade ederek, BoE'nin faiz oranlarını değiştirmesinin beklenmediğini ancak tahvil alım programını artırabileceğini söyledi.

Küresel risk iştahının artmasıyla birlikte Asya borsalarında alıcı eğilimi var. Japonya'da açıklanan hizmet sektörü PMI verilerinin 47,7'ye ulaşması ve beklentileri aşması desteğiyle kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 2, Çin'de Şangay bileşik endeksi yüzde 0,8, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2 arttı yüzde 2,1 arttı.

Yurt içinde BIST 100 endeksi dün yüzde 1,47 değer kazanarak günü 1.167,65 puandan kapattı. Bankalararası piyasa açılışında dün 8.4307'den kapanmasının ardından Dolar / TL 8.4650'den işlem görüyor.

Analistler, ABD'deki cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlarına ilişkin haber akışının gündemde kalmaya devam ettiğini, Fed ve BoE'nin faiz tespitinin de veri gündemini takip edeceğini belirtti.

Veri takviminin yurt içinde sakin olduğuna işaret eden analistler, BIST 100 endeksinin teknik olarak 1.120 puan destek seviyesinde ve 1.180 direnç seviyesinde olduğunu söyledi.

Bugün piyasalarda izlenecek veriler şu şekildedir:

10.00 İngiltere, BoE'nin faiz oranı kararı

13.00 Euro Bölgesi, Eylül ayı perakende satışları

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

22.00 ABD, Fed'in faiz kararı

22.30 ABD Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısı