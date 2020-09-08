Küresel piyasalar Avrupa'nın büyüme verisine odaklandı

ABD'de resmi tatil nedeniyle dün piyasalarda işlem gerçekleşmezken, Avrupa borsalarının yüzde 2'den fazla artması ve petrol fiyatlarının düşüşünü 4. işlem gününe taşıması dikkat çekti.

Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco'nun Ekim ayı ihracat fiyatlarını düşürme kararı ve dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın talebi azaltacağı endişesiyle geçen haftanın ikinci yarısında başlayan Brent petrol varili 46 dolardan 42 dolara düştü.

Avrupa yakasında, Perşembe günü yapılacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısı öncesinde Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,01, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,39 ve Fransa'da CAC 40 endeksi 1,79 değer kazandı .

Euro / dolar paritesi ise 5. gün üst üste düşüş eğilimini sürdürerek dün yüzde 0,2 düşüşle 1,1815'e geriledi.

Bugün, Kovid-19 salgını nedeniyle alınan önlemlerin ekonomilerde ciddi durgunluğa neden olduğu Avrupa'da yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verileri izlenecek. Alınan önlemlerin gevşemesine bağlı olarak ekonomik aktiviteyi ortaya koyan öncü göstergeler, hisse senedi piyasalarının olumlu seyrinde en önemli faktörlerden biri olarak üçüncü çeyrekteki toparlanmanın tahminlerden daha hızlı olabileceğine işaret ediyor.

AB ile İngiltere arasında devam eden müzakerelerde ilerleme sağlanamaması nedeniyle anlaşmasız Brexit'in yeniden devreye girmesi ve Kovid-19 salgınındaki ikinci dalga endişeleri piyasaların önündeki önemli riskler arasında yer alıyor.

Asya yakasında, Japonya'da bugünkü GSYİH ikinci çeyrekte yüzde 7,9 düştü. Beklentiler, GSYİH'nın yüzde 8.1 azalacağı yönündeydi. Verilerin ardından Nikkei 225 endeksi Japonya'da yüzde 0,6, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 ve Çin'de Şangay bileşik endeksi yüzde 0,3 yükseldi.

Dün yurt içi alıcılarla trendini sürdüren Borsa İstanbul, günü yüzde 0,97 değer kazanarak 1.096,81 puandan tamamladı. Dün 7,4576'dan kapanan dolar / TL bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,4590'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurtiçinde veri gündeminin sakin olduğunu ve büyüme verilerinin Euro Bölgesi'nde yurt dışında takip edileceğini belirtti.

Euro Bölgesi'nde GSYİH'nın bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,1 azalmasının beklendiğini belirten analistler, Kovid-19 tedavisi ile ilgili haber akışının ve özellikle Doğu Akdeniz'in jeopolitik gelişmelerin takip edileceğini belirterek, teknik anlamda BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesindeki direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.