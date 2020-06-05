Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı

ABD'de dün açıklanan haftalık işsizlik başvurularının beklentileri aşması sonrası pay piyasalarında kar satışlarının etkisini artırdığı görüldü. Dow Jones endeksi yüzde 0,05'lik sınırlı artışla günü tamamlasa da S&P 500 endeksi yüzde 0,34, Nasdaq endeksi yüzde 0,69 değer kazandı.

Analistler, mayısın ikinci yarısından itibaren ekonomilerin yeniden açılmasıyla ilgili iyimserlikle yükseliş trendinde hareket eden New York borsasında, dün kar satışlarının görüldüğünü belirterek, devam eden protesto gösterilerinin de gündemi meşgul ettiğini kaydetti.

Bugün açıklanacak mayıs ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu dile getiren analistler, öncü verilerde görülen toparlanma işaretlerine karşın ekonomiye ilişkin endişelerin devam ettiğini söyledi.

Avrupa borsalarında da kar satışlarının etkili olmasıyla dün düşüşler görüldü. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda beklentileri aşan bir artış yapmasına karşın Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,45, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,64 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi ise ECB kararı sonrası yükselişini sürdürerek, yaklaşık yüzde 1 artışla 1,1360'a kadar çıktı.

ECB, dünkü toplantısında piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nı 600 milyar avro artırarak 1 trilyon 350 milyar avroya çıkardı. Piyasa beklentisi, 250-500 milyar avro artış seviyelerinde bulunuyordu.

Analistler, ECB Başkanı Christine Lagarde'nin düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Avro Bölgesi'nin ekonomisinde küçülmenin ikinci çeyrekte "benzeri görülmemiş" bir düzeyde olacağını ve 2020'de yüzde 8,7 daralma beklediklerini açıklamasının, pay piyasalarında satışların güçlenmesine neden olduğunu ifade etti.

Asya borsalarında ise bugün karışık bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 geriledi.

Yurt içinde, dün yüzde 0,39 değer kazanarak yükselişini üst üste 12. işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, 109.536,92 puanla yaklaşık 3 ayın en yüksek kapanışını yaptı. Dün günü 6,7566'dan tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,7510 seviyesinde işlem görüyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin, bugün piyasalar kapandıktan sonra yayımlanmasının beklendiğini belirten analistler, yurt dışında ise ABD'nin istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini söyledi. Moody's, son değerlendirmesinde Türkiye'nin kredi notunu "B1", görünümü ise "negatif" olarak belirlemişti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 109.500 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 111.600 direncinin gündeme geleceğini bildirdi.