Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı

Dünya genelindeki yoğun veri gündemi, bugün ABD ve Almanya'da açıklanacak enflasyon verileriyle başlıyor.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) bu ay gerilemeye başlaması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek aydan itibaren para politikası adımlarını daha küçük boyutlarda atması için alan tanıması beklenirken, verilerdeki olası sürprizlerin piyasalarda oynaklığı artıracağı öngörülüyor.

Dün, New York Fed'in açıkladığı raporda Amerikalı tüketicilerin kısa ve orta vadeli enflasyon beklentilerinin ağustosta gerilemeye devam ettiği bildirildi.

Bankanın ağustos Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 5,7 ile Ekim 2021'den bu yana, gelecek 3 yıllık süreci kapsayan orta vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 2,8 ile yaklaşık 2 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Enflasyon beklentilerine ilişkin olumlu haber akışı Fed'in şahin duruşunu yumuşatacağına ilişkin beklentileri güçlendirirken, riskli varlıklara olan talebi artırdı.

Para piyasalarında Fed'in gelecek hafta yapacağı toplantıda yüzde 88 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanırken, ekim toplantısı için beklentiler 25 baz puanda yoğunlaşıyor.

Tahvil piyasalarında enflasyon verileri öncesi yatay bir seyir öne çıkarken, dolar endeksi dün düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıdı.

Dolar endeksindeki gevşeme emtia fiyatlarının yükselmesinde etkili oldu. Dün, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,2 artışla 93,8 dolara ve bakırın libresi yüzde 0,9 değer kazancıyla 3,64 dolara çıktı.

Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,06, Nasdaq endeksi yüzde 1,27 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,71 yükseldi. New York borsasında endeks vadeli işlem kontratları yeni güne de sınırlı yükselişle başladı.

Avrupa tarafında, gözler yoğun veri gündemine çevrilirken, makroekonomik verilerde ekonominin genel durumunun ne yönde ilerlediğine ilişkin ipuçları aranacak.

Halihazırda enerji krizi ve rekor seviyedeki enflasyonla mücadele eden bölgede, enerji krizinin genel üretim sistemini olumsuz etkilemesi ve maliyetleri daha da artırmasından endişe ediliyor.

Geçen hafta tarihte ilk kez 75 baz puanlık faiz artışına giden Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), gelecek toplantıda da aynı büyüklükte bir adım atmasına ise kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan, geçen hafta son 20 yılın en düşüğüne gerileyen avro/dolar paritesi güçlenmeye devam ediyor. Dün, günü yüzde 0,7 artışla 1,0122'den tamamlayan parite, yeni günde de yüzde 0,2 artışla 1,0140 seviyesinde bulunuyor.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,66, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,40, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,95 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,33 değer kazandı. Avrupa'da, endeks vadeli işlem kontratları yeni güne düşüşle başladı.

Asya borsalarında bugün Çin, Güney Kore ve Hong Kong borsaları tatilden dönerken, risk iştahının sınırlı kaldığı dikkati çekiyor.

Çin'de devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle kısıtlayıcı önlemler alınmaya devam ederken, ekonomik aktiviteye yönelik endişeler güçleniyor.

Öte yandan, ABD'nin Çin'e yarı iletken çip ihracatına ilişkin yeni önlemler alacağı konusundaki haber akışı da risk iştahını olumsuz etkiliyor.

İki günlük tatilden dönen Güney Kore borsasında ise 3 Şubat'tan bu yana kaydedilen en güçlü yükseliş öne çıkıyor.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,6 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 değer kazandı.

Yurt içinde, dün BIST 100 endeksi yüzde 3,63 artışla 3.649,21 puana yükselerek kapanış rekoru kırarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 3.650,07'ye taşıdı.

Bugün gözler açıklanacak sanayi üretimi verilerine çevrilirken, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 artmasını bekliyor.

Dolar/TL dün yüzde 0,1 azalışla 18,2253'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,2310 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca perakende satışlar, yurt dışında Almanya'da TÜFE ve ZEW beklenti endeksleri, İngiltere'de işsizlik ile ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.700 ve 3.720 seviyelerinin direnç, 3.600 ve 3.550 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 İngiltere, temmuz ayı işsizlik oranı

09.00 Almanya, ağustos ayı TÜFE

10.00 Türkiye, temmuz ayı sanayi üretimi ve perakende satış endeksleri

12.00 Almanya, eylül ayı ZEW beklenti endeksleri

12.00 Avro Bölgesi, eylül ayı ZEW beklenti endeksleri

15.30 ABD, ağustos ayı TÜFE