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Ekonomi Küresel petrol arzı ekimde arttı
Ekonomi

Küresel petrol arzı ekimde arttı

Yeniakit Publisher
2020-11-12 12:13:35 -
Küresel petrol arzı ekimde arttı

İSTANBUL (AA) - Küresel petrol arzı, ekimde bir önceki aya göre günlük 190 bin varil artışla günlük 91 milyon 190 bin varil oldu.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) ekim ayına ilişkin aylık petrol piyasası raporuna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi bu dönemde 200 bin varil/gün artışla günlük 24 milyon 250 bin varile ulaştı.

Ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise 5 milyon 170 bin varil/gün olarak kayıtlara geçti. Böylece, OPEC'in toplam petrol üretimi ekimde günlük yaklaşık 29 milyon 420 bin varil olarak gerçekleşti.

OPEC dışı ülkelerin petrol üretimi ise söz konusu dönemde 200 bin varil/gün azalışla günlük yaklaşık 61 milyon 770 bin varil oldu.

Böylece, küresel petrol arzı ekimde bir önceki aya göre 200 bin varil/gün arttı ve günlük yaklaşık 91 milyon 190 bin varil olarak hesaplandı.

- Küresel petrol talebi

Rapora göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre ortalama 8 milyon 800 bin varil/gün azalışla günlük 91 milyon 300 bin varil olması bekleniyor.

Talebin gelecek yıl ise ortalama 5 milyon 800 bin varil/gün artışla günlük 97 milyon 100 bin varile ulaşacağı öngörülüyor.

Petrol talebinde 2021'de günlük 35 milyon 900 bin varille Asya Pasifik bölgesinin başı çekmesi beklenirken, bu bölgeyi 30 milyon 300 bin varille Amerika kıtası ve 14 milyon 200 bin varille Avrupa'nın izleyeceği kaydediliyor.

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