Küresel petrol arzı azaldı

Dünyada günlük petrol üretimi geçen ay, bir önceki aya göre yaklaşık 1 milyon varil azaldı.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) temmuz ayına ilişkin küresel petrol piyasası raporuna göre, Suudi Arabistan’ın üretim kesintisi kararının da etkisiyle Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun toplam üretim seviyesi günlük 1,2 milyon varil azaldı. Söz konusu azalma ile grubun üretimi temmuzda günlük 50,7 milyon varil ile Ekim 2021’den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Küresel günlük petrol üretimi geçen ay, bir önceki aya göre 910 bin varil azalarak 100 milyon 900 bin varil seviyesinde gerçekleşirken OPEC+ dışı ülkelerin üretimi ise aynı ayda günlük 310 bin varil artarak günlük 50,2 milyon varil seviyesine ulaştı.