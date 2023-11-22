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Yaşam Küresel ısınmada kritik sınırı aşıldı: Yetkililer paniğe kapıldı, resmen ilan ettiler! Rapor gündeme bomba gibi düştü!
Yaşam

Küresel ısınmada kritik sınırı aşıldı: Yetkililer paniğe kapıldı, resmen ilan ettiler! Rapor gündeme bomba gibi düştü!

Yeniakit Publisher
2023-11-22 23:55:00 - 2023-11-23 00:02:16
Küresel ısınmada kritik sınırı aşıldı: Yetkililer paniğe kapıldı, resmen ilan ettiler! Rapor gündeme bomba gibi düştü!

Cuma günü küresel ortalama sıcaklık, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana ilk kez sanayileşme öncesi seviyelerden 2,06 derece daha yüksekti. Bu kırılma geçici olsa da iklim krizinin en zararlı sonuçlarını önlemek için küresel Paris Anlaşması’nda belirlenen 2 santigrat derecelik üst ısınma sınırı aşıldı.

Dünyadaki tüm meteoroloji istasyonlarından elde edilen verilerin ortalaması olan küresel sıcaklık, insanların sanayi devrimi sırasında aşırı miktarda petrol, doğalgaz ve kömür yakmaya başlamasından bu yana tırmanıyor.

2 derece sınırının aşılması Birleşmiş Milletler’in (BM) yeni bir raporunun, dünyanın bu yüzyılda 2,9 derecelik bir artışa doğru hızla ilerlediği uyarısında bulunmasıyla aynı dönemde gerçekleşti.

BM Çevre Programı’nın (UNEP) pazartesi günü yayımladığı Emisyon Açığı raporuna göre, Paris Anlaşması’nın alt sınırı olan 1,5 derecede kalma şansının olması için ülkelerin gelecek 6 yıl içinde emisyonlarını yüzde 42 azaltması gerekiyor.

Fakat UNEP raporunda, büyük ölçüde fosil yakıtlardan kaynaklanan emisyonların geçen yıl yüzde 1,2 arttığı belirtildi.
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