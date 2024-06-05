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Yaşam Küresel ısınma yüksek seviyede: Dünya genelinde su sıkıntısı kapıda! Rekor kırıldı, verileri gören şaşırdı!
Yaşam

Küresel ısınma yüksek seviyede: Dünya genelinde su sıkıntısı kapıda! Rekor kırıldı, verileri gören şaşırdı!

Yeniakit Publisher
2024-06-05 19:32:00 -
Küresel ısınma yüksek seviyede: Dünya genelinde su sıkıntısı kapıda! Rekor kırıldı, verileri gören şaşırdı!

Avrupa Birliği'nin Copernicus uydu izleme sistemi tarafından yapılan ölçümlere göre, geride bıraktığımız mayıs ayı, dünya genelinde bu zamana dek kaydedilen "en sıcak mayıs" ayı olarak kayıtlara geçti. İnsan faaliyetlerinin yol açtığı küresel ısınma her 10 yılda 0,26 derece artışla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemiyle yapılan ölçümlere göre, geçen ayın şimdiye kadar küresel olarak kaydedilen "en sıcak mayıs" olduğu bildirildi.

Copernicus'tan yapılan açıklamada, geçen ay ölçülen ortalama yüzey hava sıcaklığının, 1991-2020 dönemindeki mayıs ortalamasının 0,75 derece üzerinde olduğu belirtildi.

Geçen ayın, şimdiye kadar küresel olarak kaydedilen "en sıcak mayıs" olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, böylece son 12 aydır üst üste "en sıcak ay" ilan edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Copernicus İklim Değişimi Servisi Direktörü Carlo Buontempo'nun "Bu 12 aylık seriye ulaşmamız şoke edici ama şaşırtıcı değil. Rekor kıran bu aylar dizisi önünde sonunda kesintiye uğrayacak olsa da iklim değişikliğinin genel izleri hala sürüyor. Böyle bu gidişatta bir değişiklik olduğuna dair görünürde hiçbir işaret yok." ifadesine yer verildi.

BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES'İN MESAJI

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de şu görüşlerine yer verildi:
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"Geçen yıl, takvim yapraklarının her dönüşü sıcaklığı artırdı. Gezegenimiz bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor ama dinlemiyor gibiyiz. Küresel sıcaklık rekorlarını kırıyoruz ve kasırga biçiyoruz. Şimdi hareket etme, eyleme geçme ve sonuç alma zamanı."

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