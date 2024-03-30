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Dünya Küresel haydut ABD’den petrol hamlesi!
Dünya

Küresel haydut ABD’den petrol hamlesi!

Yeniakit Publisher
2024-03-30 09:29:00 -
Küresel haydut ABD’den petrol hamlesi!

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 3 azaldı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 25-29 Mart haftasında önceki haftaya göre 3 azalarak 506'ya geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, son bir yılda ise 86 azaldı.

Perşembe gününü 85,41 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, petrol piyasalarının Paskalya tatili dolayısıyla kapalı olması sebebiyle cuma işlem görmedi.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 81,35 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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