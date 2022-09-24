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Ekonomi Küresel haydut ABD'den petrol hamlesi
Ekonomi

Küresel haydut ABD'den petrol hamlesi

Küresel haydut Amerika Birleşik Devletleri'nde petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 3 adet arttı. Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 181 adet arttı.

Yeniakit Publisher
2022-09-24 09:34:00 -
Küresel haydut ABD'den petrol hamlesi

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 17-23 Eylül haftasında önceki haftaya göre 3 adet artarak 602'ye yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 181 adet arttı.

Perşembe gününü 89,83 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 90,46 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 83,49 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 82,94 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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