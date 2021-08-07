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Dünya Küresel haydut ABD'den petrol hamlesi
Dünya

Küresel haydut ABD'den petrol hamlesi

Küresel haydut Amerika Birleşik Devletleri, petrol sondaj kulesi sayısını arttırdı. Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 211 arttı.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 09:57:00 -
Küresel haydut ABD'den petrol hamlesi

ABD'de petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 31 Temmuz - 6 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 artarak 387'ye yükseldi.

Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 211 arttı.

Perşembe gününü 71,29 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 70,70 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 68,28 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 69,09 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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