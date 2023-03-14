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Siyaset "Küresel güçler ve şer ittifakı başaramayacak"
Siyaset

"Küresel güçler ve şer ittifakı başaramayacak"

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, "Küresel güçler, içerideki şer ittifaklarıyla ne yaparsa yapsınlar başaramayacaklar" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 14:57:00 -
"Küresel güçler ve şer ittifakı başaramayacak"

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Cumhur İttifakı olarak hak davanın hizmetkarı olduklarını belirterek, "Bu millete, bu devlete tuzak kuranlar nasıl ki hep hezimete uğradıysalar, yine farklı olmayacak. Küresel güçler, içerideki şer ittifaklarıyla ne yaparsa yapsınlar başaramayacaklar." dedi.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına, milletin gerekli dersi vereceğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında 10 seçim kaybettiğini dile getiren Karahocagil, "Ama koltuğa öyle bir yapışmış ki, CHP'de öyle bir delege hazırlamış ki kimse koltuğundan kaldıramıyor. İnşallah sloganını belirlediği gibi, kimsenin koltuktan kıpırdatamadığı Sayın Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatına da reis son verecek, 'Bay bay Kemal' diyecek." ifadesini kullandı.

Cumhur İttifakı olarak, ezelden gelen, ebede gidecek olan hak davanın hizmetkarı olduklarını kaydeden Karahocagil, "Bu millete, bu devlete, tuzak kuranlar nasıl ki hep hezimete uğradıysalar, yine farklı olmayacak. Allah'ın hesabı galip gelecektir. Bizim vizyonumuz da misyonumuz da tek devlet, tek vatan, tek millet, tek bayraktır. Küresel güçler, içerideki şer ittifakları, ne yaparsa yapsınlar başaramayacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

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