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Küresel fonların altın yatırımı ağustosta 100 tonu aştı

Küresel altın yatırım fonlarının altın varlıkları ağustosta aylık 122,3 ton artarak 2 bin 733 tona ulaştı- ABD'de altın fonlarına, yıl başından bu yana toplam 7,4 milyar dolarlık para akışı oldu- Yıl başından bu yana küresel altın fonları 292,2 ton altın aldı- Fon bazında ağustosta en çok alımını 54,9 tonla ABD'li SPDR Gold Shares yatırım fonu yaptı

07 Eylül 2019 Cumartesi 11:07
Küresel fonların altın yatırımı ağustosta 100 tonu aştı

İSTANBUL (AA) - MURAT ASLAN/ZEYNEP KAHVECİ - Dünya genelinde altın bazlı yatırım fonları ağustosta 122,3 ton altın alarak, altın varlıklarını üst üste üçüncü ayda da artırdı.

Dünya Altın Konseyi'nin yayımladığı rapora göre ağustosta küresel bazda altın fonlarına yaklaşık 6 milyar dolarlık para akışı gerçekleşti. Fonların tuttuğu altın miktarı ağustosta bir önceki aya göre 122,3 tonluk artışla 2 bin 733 tona yükseldi.

Ağustos ayında artan jeopolitik ve siyasi riskler yatırımcıların risk iştahında düşüşe sebep olurken, bu durum güvenli liman olarak görülen altına talebi artırdı.

Altın fonlarının portföylerindeki altın miktarı son üç ayda kesintisiz şekilde artış kaydederken, altın miktarı sene başından bu yana yüzde 10,4 yükseldi.

Altın talebindeki artışta küresel faiz oranlarındaki düşüş ve ABD'de getiri eğrisinin terse dönmesi etkili oldu. Çin ve ABD arasında yaşanan gerilimin jeopolitik riskleri artırması da önemli rol oynadı.

Altın fonlarının tuttuğu altın miktarı ağustosta 2 bin 733 tonla 2012'deki 2 bin 791 tonluk tarihi zirveye yaklaştı.

Analistler, küresel ekonomide yaşanan parasal genişlemenin ve süregelen belirsizliklerin desteğiyle 2012'deki bu seviyenin yakın zamanda aşılacağını tahmin ediyor.


- ABD'li fonlar ağustosta 76,3 ton altın aldı


Ağustos ayında altın fonlarına gerçekleşen para akışında ilk sırayı yaklaşık 3,7 milyar dolarla ABD alırken, ülke fonlarının topladığı altın miktarı 76,3 ton oldu. Böylece ABD'de altın fonlarına, yıl başından bu yana toplam 7,4 milyar dolarlık para akışı oldu.

Aynı dönemde İngiltere altın fonları varlıklarını 21,7 ton artırırken, Çin 9,7 ton, Almanya 6,2 ton ve İsviçre 3,1 ton yükseltti.

Fon bazında ağustosta en çok alımını 54,9 tonla ABD'li SPDR Gold Shares yatırım fonu yaparken, bu fonu 18,4 tonla ABD'li iShares Gold Trust ve 9,3'er tonla İngiliz iShares Physical Gold ETC ve Invesco Physical Gold ETC fonları takip etti.


- Altın varlıklarında Kuzey Amerika lider


Rapora göre, Kuzey Amerika fonları ağustosta 78 tonla altın alımında başı çekerken, bu fonlara 3,8 milyar dolar seviyesinde para girişi gerçekleşti.

Avrupa fonları ise ağustosta 33 ton altın alırken, bu fonları 9,3 tonla Asya ve 1,6 tonla diğer bölgelerin fonları takip etti. Global anlamda altın fonlarından ağustosta 5,2 tonluk çıkış yaşandı.

2019 Ocak-Ağustos döneminde altın fonlarının elinde tuttuğu altın miktarı 292,2 ton artış gösterirken, bu artışın büyük kısmı son üç ayda gerçekleşti.

Sekiz aylık dönemde Kuzey Amerika fonları yaklaşık 152 tonluk alım gerçekleştirirken, Avrupa fonları yaklaşık 139 ton alım yaptı. Global anlamda fonlardan bu dönemde 24,4 tonluk çıkış olurken, global fonlara toplamda 316,5 tonluk giriş yapıldığı görüldü.


- Altının onsu yaklaşık 6,5 yılın zirvesini gördü


Altının ons fiyatı sene başından bu yana yüzde 18'in üzerinde değer kazanırken, ağustosta aylık bazda yüzde 7,7 yükseldi. 4 Eylül'de 1.557 dolarla yaklaşık 6,5 yılın zirvesini gören altının ons fiyatı, bu haftanın son işlem gününde 1.500 dolar sınırına gerilemesinin ardından 1.520 dolar seviyelerinde dengelendi.

Analistler, talep artışının son üç ayda görece yükselmesini küresel piyasalarda artan risk algısına bağlarken, bu durumun altın fiyatlarını desteklemeye devam edebileceğini söyledi.

Ağustosta yüzde 12,4 değer kazanarak son bir yılın aylık bazda en yüksek artışını kaydeden gram altının yükselişinin, hem ons altındaki fiyat değişimi hem de dolar/TL'deki yükselişe bağlı olduğunu kaydeden analistler, gelişmiş ülke merkez bankalarının parasal genişleme beklentisinin de bu fiyatlamada etkili olduğunu dile getirdi.

Gram altın yıl başından bu yana yüzde 28 değer kazanarak, Ocak-Ağustos döneminde en fazla kazandıran varlıklardan biri konumunda bulunuyor.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 11:07
  1. ons altın
  2. Piyasalar

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