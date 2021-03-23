Küresel eşkıyalardan ‘kur’ saldırısı

Hasan Eğrigöz Ankara

Eski IMF ekonomisti Prof. Dr. Murat Yülek, “Bunlar beklenen hareketler. Dolar yavaş yavaş aşağı seviyelere inecektir ve bu Türk ekonomisine olan güveni gösterecektir” dedi. Piyasa analistleri ise ekonominin finansal saldırılara karşı dayanıklı olduğunu ifade ederek, “Bu taarruz da başarıyla püskürtülecek” yorumunda bulundu.

Türk aile yapısını dinamitleyen, erkek ile kadını birbirine düşman eden ve LGBTİ sapkınlığına zemin hazırlayan Batı dayatması İstanbul Sözleşmesi’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla feshedilmesi ülkede sevinçle karşılanırken, bunu hazmedemeyen dış mihraklar ise yine türlü bahanelerle ekonomi silahına sarıldı. Ekonomistler ise konuya ilişkin Akit’e çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

“Büyük şeytan Biden Türkiye üzerinde baskı kurmak istiyor”

Dövizde yaşanan hareketliliğin Asya borsalarından kaynaklandığı görülse de aslında Türkiye’den İstanbul Sözleşmesi’nin intikamının alınmaya çalışıldığını belirten Eski Bakan ve ekonomist Bülent Akarcalı, şunları dile getirdi: “Uzakdoğu, Asya borsalarından kaynaklandı ama bunun Türk parasını bu kadar düşürebilmesi için dolar satın almak gerekiyordu. O paraları nereden buldular? ABD’deki Amerikan bankaları yedeklerindeki Türk Liralarını tahsis ederek hareket etti. Bence arkasında Biden’ın gerek İstanbul Sözleşmesi’ni bahane etmesi, gerekse Türkiye üzerinde baskı kurması için oluşturduğu olay.

Bunlar tesadüfi olaylar değildir. Tabii Merkez Bankası başkanının değiştirilmesi de bahane olarak kullanıldı. Gerekçe değil de bahane edildi. Ama Türkiye’nin de hasımlarının kim olduğunu bilip ona göre hareket etmesi gerekir. Bunu unutmamak lazım. Türkiye bir sürü iftira ile karşı karşıya. Bu iftiranın başında FETÖ’cüler, PKK, Ermeni diasporası ve diğer İslam düşmanları. Bunların eline koz veriliyor. Sanki Türkiye’de kadınları koruyacak hiçbir yasa yokmuş da yalnız İstanbul Sözleşmesi varmış, bu da iptal edilince Türkiye’deki kadınlara şiddet başlayacakmış gibi hemen bir algıya sarıldılar.”

“Bu hareketliliği bekliyorduk”

Eski IMF ekonomisti, OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek de, şunları ifade etti: “Merkez Bankası başkanlığında görev değişikliği olduğu için tabii bu Türkiye’de ve dünyadaki gözlemcileri biraz şaşırttı. Çünkü beklenmeyen bir şeydi. Bunun üzerine özellikle ilk açılan piyasalar Asya olduğu için, bir hareketlilik olmasını bekliyorduk. Hareketlilik başladığında panik vardı, arkasından biraz yatıştı. Sayın Lütfi Elvan’ın ve Merkez Bankası’nın yeni Başkanı Şahap Bey’in açıklamalarıyla piyasa biraz yavaşladı. Türkiye’de bile ilk açıldığında çok büyük hareketler vardı. Bunlar beklenen hareketler. Tabii iki devlet adamımızın açıklamalarının ardından şu an biraz daha iyiye gidiyor. Halkın büyük bir kısmı İstanbul Sözleşmesi’nin kalkmasını istiyordu. Demokratik bir ülkeyiz Cumhurbaşkanı da buna rıza gösterdi. Bu yurtdışında biraz daha farklı algılandı. Yurtdışındaki bazı çevreler İstanbul Sözleşmesi’ni çok istediği için oradan siyasi bir gürültü girdi işin içine. Siyasi bazlı bir bozulma. Dolayısıyla oradan gelen hareketliliğin önemli bir etkisi yok. Dolar yavaş yavaş aşağı seviyelere inecektir ve bu Türk ekonomisine olan güveni gösterecektir.”