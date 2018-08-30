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Küresel eşkıya Türkiye'ye saldırınca... Yeniden gündeme geldi!

Küresel eşkıya ABD'nin Türkiye'ye yöneli ekonomik saldırısı ve artan gerilim, AB reformlarını yeniden gündeme getirdi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 15:22

Başkent Ankara dün çok önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Milli ekonomiye saldıran ABD ile gerginlik sürerken AB reformları bir kez daha masaya geldi. Reform eylem grubu toplantısı Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’nda düzenlendi. Toplantıya Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldı.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 15:22
  1. Ankara
  2. Türkiye
  3. ABD
  4. Avrupa Birliği
  5. reform
  6. AB reformları

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  • mehmet yıldızmehmet yıldız33 dk önce
    bir sandalyeden kalkıp başka bir sandalyeye oturmaktan farkı ne.usa,ab,rusya,çin vb.küfür ve millet meselesi.
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