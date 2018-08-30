Küresel eşkıya Türkiye'ye saldırınca... Yeniden gündeme geldi!

Başkent Ankara dün çok önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Milli ekonomiye saldıran ABD ile gerginlik sürerken AB reformları bir kez daha masaya geldi. Reform eylem grubu toplantısı Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’nda düzenlendi. Toplantıya Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldı.