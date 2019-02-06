Küresel eşkıya ABD niyetini açık açık belli etti! Bölünmüş Türkiye...
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Venezuela'da darbeci Guadio'ya sahip çıkan ülkelerin haritasını paylaşırken, Türkiye'nin ikiye ayrılmış bir şekilde yer alması küresel eşkıyanın niyetini açık açık belli etti.06 Şubat 2019 Çarşamba 09:23
ABD'nin, Venezuela üzerindeki darbe planlamaları devam ediyor. Özellikle, darbenin "demokratik" bir yönetim olarak tanınması için her türlü propaganda faaliyetini çekinmeden yürüten Washington, baskısını artırarak sürdürüyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı da bu propaganda faaliyetinin en önemli ayağı.
Darbeyi destekleyen ülkeler
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Guaido'yu resmen Devlet Başkanı olarak tanıyan ülkelerin gösterildiği bir paylaşımı sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı. Paylaşımda darbeye sahip çıkan ülkeler mavi olarak gösterilirken, henüz tanımayanlar da renksiz olarak işaretlendi.
Bölünmüş Türkiye paylaşımı
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Guaido'yu resmen Devlet Başkanı olarak tanıyan ülkelerin gösterildiği bir paylaşımı sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı. Paylaşımda darbeye sahip çıkan ülkeler mavi olarak gösterilirken, henüz tanımayanlar da renksiz olarak işaretlendi.
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