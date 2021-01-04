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Ekonomi Küresel doğal gaz talebi yükselişe geçti
Ekonomi

Küresel doğal gaz talebi yükselişe geçti

Yeniakit Publisher
2021-01-04 12:58:43 -
Küresel doğal gaz talebi yükselişe geçti

MOSKOVA (AA) - Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, küresel doğal gaz piyasalarının toparlandığını belirterek, "Bazı bölgelerde gaz fiyatları rekor düzeylere çıktı. Yıl sonunda Türkiye dahil bazı bölgelerdeki doğal gaz talebi önemli oranda arttı." dedi.

Novak, Rus RBK TV'ye verdiği mülakatta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küresel doğal gaz talebinin 2020'de yüzde 3 azaldığını söyledi.

Doğal gaz piyasalarının yıl sonuna doğru ise toparlandığına işaret eden Novak, "Küresel piyasalar neredeyse tamamen toparlandı. Bazı bölgelerde, özellikle de Asya-Pasifik bölgesinde gaz fiyatları rekor düzeylere çıktı. Avrupa'da da fiyatlar bin metreküpte 220 dolara kadar yükseldi. Yıl sonunda Türkiye dahil bazı bölgelerdeki doğal gaz talebi de önemli oranda arttı." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın boru hatlarıyla doğal gaz ihracat yetkisine sahip tek şirketi Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri, 2020'nin ocak-ekim döneminde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 44,4 azalarak 19 milyar dolara gerilemişti.

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