Küresel çetenin teröristan planını bozacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bu yaz Türkiye’de terörü bitiriyoruz” açıklamasından sonra bölgede artan askeri hareketlilik sürerken 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve beraberindeki heyet, Iraklı yerel yetkililer ile sınır güvenliği toplantısı gerçekleştirdi. Irak-Türkiye sınır hattının güvenliğinin ele alındığı toplantının, TSK’nın terör örgütüne karşı başlatacağı büyük operasyon öncesi son hazırlıklardan biri olarak değerlendiriliyor.

Siyonist küresel çetenin, sözde “Büyük İsrail” hedefine ulaşabilmek için bölgede büyüttüğü PKK terör örgütünü devletleştirerek dünyaya hızlıca tanıtma peşinde ortaya çıktı.

Türkiye oyunun farkında

Akit’e değerlendirmede bulunan Gaziantep Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi, Stratejist Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, şunları söyledi: “Terör örgütünün ABD desteğiyle düzenli orduya dönüştürülme ve devletleşme çalışmaları sürüyor. Bir devletin oluşması için gerekli olanlar, toprak, halk, egemenliktir. PKK, belli bir toprağa şu anda hükmediyor. İnsan gücü de var. Kürtleri temsil etme iddiasında. Bir diğer unsur olan egemenliği de oluşturabilmek için ordusunun olması, anayasasının olması ve uluslararası alanda tanınması gerekiyor. Bunlar da adım adım sağlanıyor. Şu anda PKK’nın kuracağı ‘teröristanın’ anayasa çalışmaları yapılıyor. Geriye bir tek diğer devletler tarafından tanınması hususu kalıyor. Şu anda farklı ülkelerde, ilgisiz uzak coğrafyalardaki ülkelerdeki yapılanmasını da bu şekilde anlamak lazım. Japonya, Brezilya, Arjantin, Ermenistan, Yunanistan gibi ülkelerde siyasi parti gibi temsilcilikler açıyor. Daha sonra ‘teröristan’ dediğimiz yapının bağımsızlığının ilan edilmesi halinde bu ülkeler nezdinde de hızlı bir tanınma sürecini hedefliyorlar. Türkiye oynanan oyunun farkında. Bu yüzden Irak’ı da yanına çekmeye çalışıyor.”

Çetenin şeytani planları

Kuzey Irak’a yönelik başlaması planlanan yeni askeri operasyonun yanı sıra Irak’ın da bu terör devletine karşı Türkiye’nin yanında yer alması isteniyor. İran sınırından başlayarak bizim tüm güney sınırlarımız boyunca devam edip Akdeniz’e uzanan bir terör devletinin nihai amacı, İsrail ile birleşmekti. Türkiye Suriye’de kurduğu güvenli bölgeler, Kuzey Irak’ta yapmış olduğu operasyonlarla buna engel oldu. Küresel çete Türkiye’nin kendi sınırlarında kurdurmadığı teröristanı bu sefer ‘Davut Koridoru’ kurarak hayata geçirmeye çalışıyor. Suriye’nin doğusundan, Irak sınırındaki Deyrizor bölgesinden bir koridor açarak, bu koridoru Kuzey Irak’la birleştirmeyi düşünüyorlar. Geçen ay İran Kuzey Irak’ta bir evi vurdu. O evin Kuzey Irak’taki en büyük askeri şirketin sahibinin eviydi, orada MOSSAD ajanlarının öldürüldüğü duyuruldu. İran da burayı vurarak şeytani planın farkında olduğunu gösterdi.”

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