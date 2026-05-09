Küresel çeteden şimdi de hantavirüs hazırlığı mı?

Derin komplo teorilerine yönelik araştırmaları ve televizyon programlarıyla tanınan Araştırmacı Yazar Ertan Özyiğit, sosyal medya hesabından “2025’te Hantavirüs aşısı patentleri, Moderna’nın mRNA çalışmaları ve DSÖ Pandemi Anlaşması… Zamanlama gerçekten fazla ‘tesadüf’ kokmuyor mu? Yeni bir korku dalgası, yeni bir aşı kampanyası ve yine aynı küresel aktörler…” diye yazdı.

İnsanlar yeni pandemi hazırlığıyla dalga geçmeye başladı

Öte yandan, dünyanın dört bir yanından aklı selim insanlar da yeni pandemi hazırlığına yönelik çalışmalarla dalga geçmeye başladı. Fransız bir kullanıcı; “Neyse ki #Hantavirus aşısı dün hazır... Hayır, Nisan 2025! Ne büyük şans, tam da doğru bilimsel keşfe denk gelmişiz. Özellikle kimseye bunun tesadüf olmadığını söylemeyin, halk size olan güvenini kaybedebilir” derken, bir Türk kullanıcı “Umarım bu sefer bulaşmayı incelemek için zamanları olmuştur ve zaten kaç bin ya da milyon yıl geriye dönük bakışları var? Zaten epidemik dalgaların tarihleri ellerinde mi? Yeterince Rivotril stokta var mı? Tavsiye, kişi başına sadece 1 doz alın, bu yeterli olur mu?” karşılığını verdi. Başka bir sosyal medya kullanıcısı da; “2022'de... Zaten 2026'da antivirüs olacağını yazıyorlardı........Bakın, Economist'in Aralık sayılarında ilk sayfada bir çizim var, her şeyi söylüyorlar!!! 2019'da Vitruvius Adamı pangolin ile ve yaşadığımız tüm o kutlamalar” diyerek Covid-19’un ardından aynı yöntemlerle Hantavirüs’ü pazarlamamaya çalışan insanlık düşmanı küresel çeteyi ifşa etti.