Küresel akıl hocasına kör ve sağır kaldılar! McKinsey’e öyle Jeremy Rifkin’e böyle

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, danışmanlığını yaptığı 3 ülkenin ekonomisini altüst etmiş ABD’li yazar Jeremy Rifkin’i başdanışmanlığına getirdi. Konferansı bile 50 bin dolara yaptığı ortaya çıkan Rifkin'in Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığı için alacağı maaş merak konusu olurken, "Küresel işbirliğini" savunan ABD'li yazarın Kılıçdaroğlu'na hangi küreselciler tarafından önerildiği de tartışılmaya başlandı!..

Geçmişte eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ABD menşeli McKinsey ile yaptığı sözleşmeye başta Akit olmak üzere birçok medya organı karşı çıkmıştı. Akit dostane uyarısını yaparken, Sözcü, Cumhuriyet, Karar, Milli Gazete gibi muhalif medya organları ortalığı ayağa kaldırıp ihanet imalarında bulunmaya başlamıştı.

Albayrak'ın McKinsey anlaşması sonrası ortalığı birbirine katanların, Kılıçdaroğlu'nun küreselci ABD'li Rifkin'i başdanışman yapmasına sesini bile çıkarmadığı görüldü!.. Söz konusu gazeteler, Kılıçdaroğlu'nun bu kararını görmezden geldi.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde gündemi yorumlayan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, muhalif medya organlarının ikiyüzlülüğünü eleştirdi.

Karahasanoğlu şunları söyledi:

Bu CHP zihniyeti, "AK Parti IMF ile anlaştı, yakında açıklayacaklar" demelerine rağmen 4-5 yıldır Türkiye herhangi bir sözleşme imzalamadan yoluna devam ediyor, dik duruşunu sürdürüyor. CHP daha iktidara bile gelmeyen hemen Amerikalılara teslimiyet bayrağını çekti.