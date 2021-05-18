Kürecik Üssü'nde İsrail protestosu!

Anadolu Gençlik Derneği ile Milli Gençlik Vakfı, Kürecik Radar Üssü'ne araç konvoyu ile giderek bir basın açıklaması düzenledi. Kürecik Radar Üssü kavşağına kadar giden vakıf üyeleri, İsrail'in Filistinli mazlumlara yönelik zulmünü protesto etti.

'İncirlik ve Kürecik üsleri kapatılmalı'

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye’miz de bulunan NATO üslerinin ve elçiliklerin kapatılması ile yeni bir sürece girmeliyiz. Terör rejimi ile yapılan siyasi ve askeri anlaşmalar başta olmak üzere tüm anlaşmalar iptal edilmeli. İslam Barış Gücü kurularak Filistin’in tüm bölgelerine ordularımızı göndermeliyiz. Tavrımız net olmalıdır. İncirlik ve Kürecik üslerinin kapatılması için çalışmalar yapmalıyız."