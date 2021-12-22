Yurdun büyük kısmında günlerdir kar yağışı etkili oluyor. Vatandaşlar yarın kar sebebiyle okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki, Küre’de yarın okul var mı?

Küre yarın okullar tatil mi 23 Aralık | Kastamonu Küre okullar tatil mi?

Kastamonu'nun Küre’de etkili olan kar yağışı sebebiyle eğitim-öğretime 23 Aralık Perşembe ara verildiği bildirildi.

Küre Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemizin yüksek kesimlerinde yağan ve meteorolojik ikaz düzeyine bağlı olarak yağmaya devam eden kar yağışının neden olabileceği olumsuzluklar ve iş güvenliği nedeniyle ilçemiz okullarının (YİBO hariç, Küre Anaokulu, Cumhuriyet İlkokulu, Çaybükü Yayla İlkokulu, MAE Ortaokulu ve Küre Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri için 23.12.2021 Perşembe günü yüz yüze eğitime bir gün süre ile ara verilmesine ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarda görev yapan engelli ve hamile personellerin bir gün idari izinli bayılmasına karar verilmiştir" denildi.