Kurdukları sehpa hemen kırıldı! İnce ve Özdağ arasında kavga

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında Mansur Yavaş’ın Özdağ tarafından aday gösterilmesine İnce’nin Twitter’dan tepki göstermesiyle başlayan polemik sürüyor. Zafer Partisi Sözcüsü Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu, partimizin haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu: “Hükümet, Suriye’nin kuzeyinde bedava evler yaparken, her şeyini kaybetmiş vatandaşımıza, kredi ile konut edindirmeyi planlamaktadır. Bu ne çelişkidir. Yapılan bağış kampanyaları şeffaf bir şekilde ortaya konmalıdır. Buradan milletimize tekrar seslenmek isteriz ki; yardımlarımız devam etmeli ve orada ki vatandaşlarımızın eksiklerine ve hayatlarının devamına destek olalım.”

“Muharrem İnce biliyordu”

Şehirlioğlu şunları söyledi: “Muharrem İnce ile 4’lü ittifak görüşmelerimizin olduğu herkesçe bilinmekteydi. Kendisi de baştan beri Mansur Yavaş’ı aday gösterdiğimizi ve onun arkasında durduğumuzu da biliyordu. Mansur Yavaş’ın aday gösterilmesi Cumhuriyet Halk Partisi’nin iç işlerine karışmak değil, Türk milletinde karşılık bulan bir isim olmasındandır. Nitekim 6’lı Masa tarafından hem milliyetçi kesime hitap etmesi hem de Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir belediye başkanı olması sıfatıyla kabul görecek bir isimdi. Bundan sonrası zaten Sayın Mansur Yavaş’ın kendi bileceği bir konudur. Seçimler yaklaşırken; Sayın Cumhurbaşkanın bir daha aday olamayacağını, ithal seçmen konusunda Yüksek Seçim Kurulunun son derece titiz bir çalışma yapması gerektiğini, parmaklarda mavi mürekkep uygulamasının, mükerrer oyları önlemesi amacıyla seçim güvenliği açısından, tüm partilerinde desteklemesi gereken bir konu olduğunu, Kamuoyuyla paylaşırız”