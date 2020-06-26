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Ekonomi

Kurbanlıklar pazarlara geldi mi İstanbul

Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar kurban fiyatlarını merak etmeye başladı. Diyanetin vekaleten kurban bedelini açıklamasından sonra gözler kurbanlıkların ne zaman pazarlara ineceğiydi. Kurbanlık hayvanların pazarlara inme tarihi belli oldu. Peki kurbanlar pazarlara ne zaman gelecek?

Yeniakit Publisher
2020-06-26 08:17:00 - 2020-06-26 08:18:33
Kurbanlıklar pazarlara geldi mi İstanbul

Diyanet İşleri Başkanlığı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içi için 975 lira, yurt dışı için ise 825 lira olarak belirlendiği açıkladı.  Kurban satış yerleri İstanbul'da bayramdan 15 gün, diğer illerde ise 1 ay önce hazır hale getirilecek ve bu tarihten önce kurbanlık hayvan girişine izin verilmeyecek. İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri 16 Temmuz'dan itibaren başlayacak. 

Dini açıdan ve sağlık açısından kurban olması uygun olmayan hayvanların sevklerine asla izin verilmeyecek, sevk işlemleri hayvan refahı mevzuatına uygun yapılacak.

Kurban satış yerlerinde her satıcıdan hayvanların kurban olmaya uygun olduğuna dair taahhütname alınacak, yapılan denetimlerde uygun olmayan hayvanların satış yerine getirildiğinin anlaşılması durumunda (X) sembolüyle işaretlenerek vatandaşlar uyarılacak.

Kurban satış ve kesim yerleri belirlenen kriterler çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutulacak, gerekli asgari şartları taşımayan işletmelere yaptırımlar uygulanacak.

İller arası sevk edilecek kurbanlık hayvanlar için veteriner sağlık raporu düzenlenmeden önce usulüne uygun bastırılmayan, silinti ve okunaksız olan pasaportlar ve nakil belgeleri işleme konulmayacak. Küpelenerek tanımlanmamış, veri tabanına kaydedilmemiş, yanlarında pasaportları veya nakil belgeleri bulunmayan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sevklerine izin verilmeyecek. 

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