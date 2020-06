Kurbanlıklar pazara inecek alışkanlıklar ertelenecek

Buğra Kardan

31 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında idrak edilecek Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. Anadolu’da hayvan pazarları açılmaya başlandı. Pandeminin yayılımı riskine karşı da sıkı önlemler alınıyor. Hijyen ve sosyal mesafe kurallarına harfiyen uyuluyor.

Bakanlık devrede

Sağlık Bakanlığı tarafından da kurban satış alanlarında izdiham oluşmaması için bir rehber hazırlandı. Rehberde satış alanlarında Covid-19’dan koruna yollarını anlatan tabelalara yer verilmesi, sosyal mesafenin korunması, maske takılması, el hijyenine dikkat edilmesi tokalaşmadan kaçınılması gerektiğine işaret ediliyor. Ayrıca giriş çıkış kapılarının kontrol altında tutulması, kurban kesimlerinin planlanması ve randevuyla yapılması, kasaplarca da eldiven, önlük ile su geçirmeyen çizme kullanılması uyarılarında bulunuluyor.

Bu arada kurbanlık fiyatları şekillenmeye başladı. 2019’da bin ila bin 500 liradan satışa sunulan küçükbaş (koyun, koç, keçi), 8 bin ila 14 bin liradan alıcı bulan büyükbaş (dana, boğa) fiyatının yüzde 5-10 arttı. Bu sene de küçükbaş için minimum bin 200 ila bin 800 lira, büyükbaş için 8 bin 400 ila 14 bin 700 lira bedel biçiliyor.

Geçen seneden zamlı olacaktır

Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkârları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Fazlı Yalçındağ, Yeni Akit’e yaptığı değerlendirmede kurbanlık fiyatlarının bir miktar artacağını belirtti. Yalçındağ, “Her şey pahalanıyor. Doğal olarak koyun ve dana fiyatlarında yukarı yönlü oynama görülecek” dedi. Bu sene vekaletle kurban kesiminin ön plana çıkacağını anlatan Yalçındağ, “Derneklere bağış yağacak. Çünkü Covid-19 tehdidinden ötürü hayvan pazarlarından uzak durulacak, kalabalık ortamlara girilmeyecek” öngörülerini paylaştı. Kurban Bayramı’nı takiben et satışlarında gerileyeceğini kaydeden Yalçındağ, “Haliyle ürün fiyatlarında ibre aşağı dönecek” ifadesini kullandı.

Gözler hükümetin alacağı kararlarda

Covid-19’la ilgili haberler yakından takip ettiklerini anlatan Yalçındağ, şu görüşleri dile getirdi: “Bayramda ne olup biteceğini bilemiyoruz. Hiç kuşku yok ki Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız ve Bilim Kurulumuz açıklamada bulunacaktır. Tabii önümüzde 40 gün var. İlan edilecek kuralları kaideleri göreceğiz, dağıtılacak kitapçıkları ve rehberleri okuyacağız. Ama öyle görünüyor ki ihtiyatlı ve temkinli bir şekilde ilerlenecek. Kurban satış alanlarında dikkat elden bırakılmayacak.”