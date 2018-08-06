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“Kurbanlık sıkıntısı yok”

Ülke genelinde kurban olarak kesilebilecek toplam 1,2 milyon büyükbaş ve 3,8 milyon küçükbaş hayvan bulunduğunu vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Mevcut hayvan varlığımız 2018 yılı kurban ihtiyacını karşılayacak niteliktedir” dedi.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 09:22
“Kurbanlık sıkıntısı yok”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Mevcut hayvan varlığımız, ülkemizin 2018 yılı kurbanlık ihtiyacını karşılayacak seviyededir” dedi.

Pakdemirli, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yürüttükleri hazırlıkları anlattı. Kurbanlık hayvanların hayvan pazarı, canlı hayvan borsası, hayvan parkı ve panayırlarının yanı sıra kurban hizmetleri komisyonlarınca alınan kararlar doğrultusunda belirlenen geçici kurbanlık hayvan satış yerlerinde alınıp satılabildiğine işaret eden Pakdemirli, hafta başı itibarıyla komisyonlarca belirlenen yerlerde satışların başlayacağını bildirdi.

Pakdemirli, “Bilindiği üzere Kurban Bayramı nedeniyle hayvan hareketlerinde önemli bir artış yaşanıyor. Bu süreçte bakanlığımızca hem hayvan sevk ve nakillerinde hem de kurban satış ve kesim yerlerinde her tür tedbiri almış bulunmaktayız” diye konuştu.

Türkiye’de halen 16 milyon 105 bin büyükbaş ve 44 milyon 329 bin küçükbaş bulunduğunu belirten Pakdemirli, geçen yılki Kurban Bayramı’nda Türkiye genelinde toplam 817 bin 805 büyükbaş ve 2 milyon 720 bin 271 küçükbaş hayvanın kesildiğini aktardı.

Pakdemirli, bu yıl ise ülke genelinde kurban olarak kesilebilecek toplam 1,2 milyon büyükbaş ve 3,8 milyon küçükbaş hayvan bulunduğunun altını çizerek, “Dolayısıyla mevcut hayvan varlığımız, ülkemizin 2018 yılı kurban ihtiyacını karşılayacak seviyededir. Et ve Süt Kurumu (ESK) ayrıca kurban dönemi için tedbiren bu yıl da vakıf ve dernek gibi sivil toplum kuruluşlarının kurbanlık ihtiyacını karşılamak amacıyla hayvan tedariki çalışmalarını yürütmektedir” değerlendirmesinde bulundu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 09:22
  1. Kurban bayramı
  2. Kurbanlık

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