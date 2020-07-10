Kurbanlık seçerken hayvanın sağlığına ve koronavirüs tedbirlerine dikkat edilmesi uyarısı

İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, vatandaşların kurbanlık satın alırken hayvanın sağlığına ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine dikkat etmesi uyarısında bulundu.

Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl dünya ve Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olağanüstü bir durumun yaşandığını söyledi.

Kurban bayramına az bir süre kaldığını belirten Eroğlu, "Bu nedenle kurbanın nakli, satışının yapılacağı ve kesileceği yere kadar birçok önlem alınacak. Pandemi süreci dolayısıyla insanların belirlenen kurallara ve önlemlere daha çok dikkat etmesi gerekiyor." diye konuştu.

Eroğlu, koronavirüs salgını nedeniyle kurban satış yerlerinde gerekli önlemlerin alınacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Pazar alanlarının girişlerinde, gelen kişilerin ateşi ölçülecek ve yüksek ateşi olanlar pazara alınmayacak. Hayvan satışlarında maske, eldiven, sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmeli. Kurban satışlarında bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında el sıkışmaların yapılmaması gerekiyor. Vatandaşlar kurbanlığını alıp pazarda fazla vakit geçirmeden evlerine gitmeli. Kurban satanlar da kurallara uymalı. Yeni normale göre hareket edilmeli."

- Kurbanlık seçiminde belge uyarısı

Kurbanlık hayvan seçiminde dikkat edilmesi gereken bazı hususların olduğunu anlatan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşların satış yerlerinde veteriner sağlık raporu ya da ilgili belgeleri olmayanlardan kurbanlık almamaları gerekiyor. Hayvanı seçerken dış görünüşe dikkat etsinler. Kurbanlıkların bakışının canlı olması gerekiyor. Hayvanların canlılığını gösteren belirtilere baksınlar. Kurbanlıkta öksürük, burun akıntısı, halsizlik olup olmadığına bakılmalı. Bu belirtileri taşıyan hayvanı almasınlar. Ayrıca hayvanların küpelerine ve yaş durumuna da dikkat etsinler. Bununla ilgili orada bulunan veteriner hekimlerden mutlaka yardım alsınlar. Ayrıca hayvanlarda şişkinlik olmamalı."

Eroğlu, vatandaşların kurban kesimini profesyonel hizmet veren yerlerde yaptırması gerektiğini de sözlerine ekledi.