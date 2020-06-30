Kurbanlık olarak alınan hayvan dehşet saçtı! Süsen koç, kemiğini kırdığı sahibini bayılttı

Düzce’de kurbanlık olarak aldığı ve beslerken ipi çözülen koçun süsmesi sonucu elmacık kemiği kırılarak baygınlık geçiren 56 yaşındaki şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına aldı.

Olay sabah saatlerinde Düzce’nin Yığılca İlçesi Aydın Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre evinde Kurban Bayramı için koç besleyen 56 yaşındaki Erdoğan Kuşçu, koçunu beslemek için yanına gitti. Yemini verdiği sırada ipi çözülen koç, Kuşçu’ya boynuz darbesi vurdu. Kuşçu, koçun süsmesi sonucu sağ yanağından aldığı sert darbe ile baygınlık geçirdi.

İkinci darbede elmacık kemiğini kırdı

Yerde yatan Kuşçu’ya bir darbe daha atan koç, Kuşçu’nun sağ elmacık kemiğini kırdı. Çevredekilerin müdahalesi ile koç uzaklaştırılırken, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Kuşçu, ambulansla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.