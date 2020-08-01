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Yerel

Kurbanlık koç restorana daldı, garsonun refleksi gündem oldu

Bartın'da sahibinden kaçıp restorana dalan kurbanlık koçu, mekanda çalışan garson yakaladı. Garsonun kaleci gibi refleksi çok konuşuldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-01 08:08:00 -

Olay, dün akşam saatlerinde Okulak Mahallesi Kanlıırmak Caddesi'nde bulunan restoranda yaşandı.

Kurbanlık koç, sahibinin elinden kurtularak yol kenarında bulunan ve kapısı açık olan restorana girdi. Müşterilerin büyük panik yaşadığı olayda, garsonun hızlı refleksi ile kurbanlık koçun içeriyi dağıtması engellendi.

Garsonun yakaladığı koç, arkasından gelen sahibine teslim edildi. Müşterilerin şaşkınlık içinde izlediği olay, iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı.

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Yorumlar

salih Kaya

hareket güzel, ama şu mahalle ve cadde isimleri nedir öyle, guzel isimler olsa keşke.
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Üstad Kadir Mısıroğlu

Gayet normal bir şekilde tutmuş. Her b.ku abartan millet olup çıktık akit de bayrağını taşıyor
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