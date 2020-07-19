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İSLAM

Kurbanlık hayvanın yaşı en az kaç olmalıdır?

Kurban olmaya elverişli en alt yaş sınırına ulaşmış olan hayvan müssinne-seniyy kelimesiyle ifade edilir. Peki kurban kesilecek hayvanın yaşı kaç olmalıdır? Keçi, koyun, inek, tosun ve deve kaç yaşında kurban edilir?

Yeniakit Publisher
2020-07-19 19:13:00 - 2020-07-19 19:14:52
Kurbanlık hayvanın yaşı en az kaç olmalıdır?

Hanefilere göre kurbanlık hayvanlardan sığır ve manda cinsinin seniyy olanı, iki yaşını tamamlayıp üçüncü yılına ayak basmış olanıdır. Deve cinsinden ise beş yaşını tamamlayıp altısından gün almış olanıdır. Koyun ve keçi cinsinden de bir yaşını tamamlayıp ikinci yaşına ayak basmış olanıdır. Hanefiler ve Hanbeliler dahil fakihlerin çoğunluğuna göre, kuzu büyük olup semizlik ve gösteriş olarak bir yaşındaki koyunlara denk olması halinde altı ayını tamamladıktan sonra da kurban olarak kesilebilir.

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