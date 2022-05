Kurbanlık hayvan sıkıntısı yok

Oğuzhan Gültekin Ankara

Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, hareketliliğin yavaş yavaş başladığı Kurban Bayramı öncesi bu yıl pazarlar getirilecek kurbanlık sayıları hakkında ve Türkiye’nin et ihtiyacının ne kadarını kendi bünyesinden karşıladığına dair gazetemize konuştu.

Türkiye’nin ET tüketimi dünya ortalamasına yakın Türkiye’nin kırmızı et konusunda kendi kendine yetebildiğini söyleyen Tarım Komisyonu Başkanı Kılıç, “Türkiye son 6-7 yıldır kendi kırmızı et ihtiyacını karşılama konusunda ciddi mesafeler aldı. Açıklanan istatistiklere baktığımız zaman da iki milyon ton kırmızı et üretimi gerçekleşmiş. Bu rakam da kişi başı 25 kilo ete denk geliyor. Bu rakam Avrupa’ya göre az evet ama dünya ortalamasına yakın. Avrupa ve dünyanın bizden farkı domuz etini de tüketmesidir. Biz kendi tüketim rakamımızı artırabilir miyiz? Elbette artırabiliriz. Zaten burada önemli olan kendi kendimize yetebiliyor olmamız” dedi.

Cumhurbaşkanı uyardı

Şu anda dünyanın herhangi bir yerinden hiçbir şekilde ithalat yapılmadığına dikkati çeken Kılıç, şöyle devam etti: “Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuda gerekeni söyledi. Elinde büyük miktarda malı olanlar, fiyatlarla oynamaya kalkarsa piyasayı disipline etmek için ithalat kartının devreye alınabileceğini belirtti. Ancak bu sadece bir uyarıdır. Türkiye’nin şu anda içerideki hayvan varlığı da Kurban Bayramını çok rahat çıkarabilecek seviyede.”

Kaygıya hiç gerek yok

Bu yıl pazara getirilecek kurban sayıları hakkında da bilgiler veren Kılıç, “Şu anda kurban için 800 bin civarında büyük baş, 2 buçuk 3 milyon civarında küçük baş hazır. Bu sayı bize yetecek miktarda. Bu yüzden de herhangi bir kaygıya gerek yok. Süt fiyatlarının maliyetleri karşılamadığı gerekçesiyle süt ineklerini kesimhanelere gönderenler de vazgeçti. Çünkü süt fiyatlarında da iyileştirmeler yapıldı. Bu duruma el atılmasaydı o zaman sıkıntı olurdu. Hem süt üretimi hem de et üretimi durma noktasına gelirdi ve o zaman ithalat yapılmak zorunda kalınırdı” dedi.