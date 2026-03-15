  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ramazan Bayramı'nda tatlıya dikkat: Güzel bir bayram geçirmek için... Bayramınız zehir olmasın Gömlek ütülemenin kusursuz önerisi ortaya çıktı! Ütü masasında saatler harcamaya son… Hakan Safi'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Soruşturma iddiası doğru mu? Uzmanlar uyarıyor: Beynin amigdala bölgesinde bir uyarı meydana geliyor... Bu çağrıya kayıtsız kalmayın Uzun-Kısa peki siz? Sağlıklı yaşamın sırrı boyunuzda mı saklı? İşte kısa boylu olmanın...
Kadın - Aile
12
Yeniakit Publisher
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Gömlek ütülemenin kusursuz önerisi ortaya çıktı! Ütü masasında saatler harcamaya son…

En sevdiğiniz gömleği giymek isteyip de ütü masasının başına geçmekten çekiniyorsanız, işte bu tüyolara kulak vermelisiniz.

#1
En sevdiğiniz gömleği giymek isteyip de ütü masasının başına geçmekten çekiniyorsanız, işinizi yarı yarıya kolaylaştıracak o mucizevi dokunuşlarla tanışın! Pamuklunun zorlu kırışıklığından satenin narin dokusuna, ketenin inatçı çizgilerinden polyesterin yanma riskine kadar her kumaşın pürüzsüzleşme sırrı bu rehberde gizli. İşte "Gömlek nasıl ütülenir?" sorusuna profesyonel cevaplar ve ütü süresini kısaltan hayat kurtaran ipuçları...

#2
Gömlek giymeyi sevip de ütü masasının başında vakit harcamaktan çekinenler için hayat kurtaran ipuçlarını bir araya getirdik. Pamukludan satene, ketenden polyestere kadar her dokunun kendine has bir dili ve pürüzsüzleşme yöntemi mevcut.

#3
Kusursuz bir sonuç için ütüleme işlemine arka kısımdan başlayıp kademeli olarak ön panellere geçmek en doğrusudur. İlk adımda yakayı formuna kavuşturup omuz kısımlarını düzleştirdikten sonra geniş sırt yüzeyine odaklanmalısınız.

#4
Kolların gövdeyle birleştiği dikiş yerlerindeki ince kırışıklıkları özenle açarak yan dikişler üzerinden ön tarafa ve düğme hattına doğru ilerleyebilirsiniz.

#5
Eğer gömleğiniz cepliyse, potluk oluşmaması için cebin alt ve üst kısımlarını ayrı manevralarla ütülemeye dikkat etmelisiniz.

#6
Cihazın ısı ayarını kumaşın hassasiyetine göre belirlemek, gövde kısmında pürüzsüz ve canlı bir görünüm yakalamanızı sağlar.

#7
Zarif parıltısı ve kaygan dokusuyla şıklığın sembolü olan saten gömlekler, yüksek ısıya karşı oldukça duyarlıdır. Bu narin kumaşın dokusunu korumak için mutlaka tersinden, düşük sıcaklıkta ve bol buhar desteğiyle işlem yapmalısınız.

#8
Doğal yapısı gereği çok çabuk kırışan keten gömlekleri yola getirmek biraz emek ve sabır ister. En iyi sonucu alabilmek için kumaşın hafif nemli olması işinizi büyük ölçüde kolaylaştıracaktır. Yüksek ısı ve yoğun buhar gücünü kullanarak yakadan başladığınız ütüleme serüvenini, kollar ve gövdeyle tamamlayarak inatçı çizgileri yok edebilirsiniz.

#9
Kendine has bir tüy yönü ve dolgunluğu olan kadife gömleklerde doğrudan baskı uygulamaktan kaçınmalısınız. Bu tür hassas parçaları ütülerken kumaşın tüylerini yatırmamak için ya sadece yoğun buhar gücünden faydalanmalı ya da mutlaka ters yüz ederek ütülemelisiniz. Isı ayarını en düşük seviyede tutup kumaşı hafifçe nemlendirerek, kadifenin o kaliteli ve vakur duruşunu bozmadan kırışıklıklardan arındırabilirsiniz.

#10
Sentetik liflerden üretilen polyester gömlekler, dikkatsiz bir dokunuşta erime veya yanma riski taşır. Güvenli bir uygulama için ütü ısısını minimumda tutmalı ve işlemi mutlaka kumaşın iç kısmından gerçekleştirmelisiniz. Kumaşı hafifçe nemli tutmak ve ütüyü yüzeyde fazla bekletmeden hızlı hareketlerle kaydırmak yanık riskini ortadan kaldırır.

#11
Elinizin altında bir ütü bulunmadığı anlarda da gömleğinizi düzgün göstermenin akılcı yolları mevcuttur. Örneğin sıcak bir duş sonrası oluşan yoğun buharın içine gömleğinizi asarak kırışıklıkların kendiliğinden salınmasını sağlayabilirsiniz. Yerel ve küçük kırışıklıklar için saç düzleştiriciler pratik bir çözüm sunarken, sorunlu bölgeye su püskürtüp ellerinizle gerginleştirerek de gömleğinize daha bakımlı bir hava katabilirsiniz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Melih Gökçek, CHP'yi terletmeye devam ediyor: Hadi cevap verin!
Gündem

Melih Gökçek, CHP'yi terletmeye devam ediyor: Hadi cevap verin!

Ankara'nın efsane başkanı Melih Gökçek; AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın'a tahsis edile..
Yusuf Kaplan'dan çok sert İlber Ortaylı eleştirisi! 'Milleti ve tarihini 'tarihe gömen' adam!'
Aktüel

Yusuf Kaplan'dan çok sert İlber Ortaylı eleştirisi! 'Milleti ve tarihini 'tarihe gömen' adam!'

Yusuf Kaplan hayatını kaybeden tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı hakkındaki paylaşımında ağır eleştirilerde bulundu. Ayrıca Kemalist Ortaylı'n..
Kafasına taş mı düştü? Ersan Şen Erdoğan'ın dediğine geldi
Gündem

Kafasına taş mı düştü? Ersan Şen Erdoğan'ın dediğine geldi

Muhalif kimliğiyle bilinen Ersan Şen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel sistem eleştirisiyle özdeşleşen 'Dünya 5'ten büyüktür' s..
İsrail'den "Netanyahu öldü" iddiası hakkında açıklama
Dünya

İsrail'den "Netanyahu öldü" iddiası hakkında açıklama

İsrail, Netanyahu’nun İran’ın misilleme saldırısında öldürüldüğüne ilişkin iddiaları yalanladı.

Netanyahu ve Ben Gvir gerçekten de öldü mü? Siyonist rejimde "Deepfake" alarmı!
Gündem

Netanyahu ve Ben Gvir gerçekten de öldü mü? Siyonist rejimde "Deepfake" alarmı!

Siyonist işgal rejiminin sözde yöneticileri hakkındaki iddialar her geçen gün daha da netlik kazanıyor. Sosyal medyadaki teknik analizler ve..
Netanyahu Geberdi: Siyonist işgal rejimi sarsılıyor!
Gündem

Netanyahu Geberdi: Siyonist işgal rejimi sarsılıyor!

Siyonist işgal rejiminin eli kanlı elebaşı Netanyahu’nun akıbetiyle ilgili iddialar dünyayı çalkalıyor. İran'ın nokta atışı füze saldırıları..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23