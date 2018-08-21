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Kurbanı ehil olan kesmeli

Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, kurban kesimiyle ilgili uyarılarda bulundu. Yalçındağ, “Kurbanı ehil olan kesmeli” dedi.

21 Ağustos 2018 Salı 12:55
Kurbanı ehil olan kesmeli

Kurban keserken ve kestikten sonra dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin Akit’e açıklamalarda bulunan Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, “Hayvanı parçalamadan önce mutlaka bir miktar beklemeli, et vücut sıcaklığını kaybettikten sonra buzdolabına yada dondurucuya konulmalı” ifadelerini kullandı.

“ETLER MUTLAKA VÜCUT ISISINI KAYBETMELİ”

Sıcaklar dolayısıyla daha dikkatli olunması gerektiğini belirten Yalçındağ, “Kurbanımızı bu sene de yılın en sıcak aylarından birinde keseceğiz. Sıcaklar dolayısıyla vatandaşlarımızın iki kat daha dikkatli olması lazım. Kurban kesildikten sonra yapılan en büyük hata hayvanın vücut ısısını kaybetmeden parçalanması oluyor. Bu son derece sakıncalı bir durum. Hayvanı parçalamadan önce mutlaka bir miktar beklemeli. Parçalandıktan sonra bile serin bir ortamda etin sıcaklığını kaybetmesi çok çok önemli bir husus. Etleri naylon torbaların ve kapların içerisinde vücut ısısını kaybetmeden, derin dondurucuya bile koysanız o etler bozulmaya başlar” şekilde konuştu.

“BİR UZMANDAN YARDIM ALINMASI ŞART”

Vatandaşlarımıza kurbanlıklarını mutlaka bir tesiste kestirmelerini tavsiye ediyorum” ifadelerini kullanan Yalçındağ, “Ancak kesemeyen vatandaşlarımızın da mutlaka bir uzmandan yardım alması gerekiyor. Kurbanımızı ehil bir insana, yani mesleği kesicilik olan birisine kestirmemiz lazım. Özellikle büyükbaş hayvanların kesimi konusunda uzman birinden yardım almaları şart. Kesim kirliliği dikkat edilmesi gereken bir husus. Kesimden kaynaklanan hatalardan dolayı hastalıklar olabilir” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 12:55
  1. Kasaplar Federasyonu
  2. Fazlı Yalçındağ
  3. Kurban bayramı

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