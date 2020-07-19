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İSLAM

Kurbanı bayram günlerinde kesemeyen kişi ne yapmalı?

Kurbanın rüknü kan akıtmaktır. Bu yüzden vaktinde eda edilemeyen vacib bir kurbanın kazası, ibadetin makul olmayan misliyle yani hayvanın aynının veya kıymetini tasadduk etmekle gerçekleşir. Kurbanın kesilerek eda edilmesi belirli vakitte olması şartına bağlıdır. Peki kurbanı bayram günlerinde kesemeyen kişi ne yapmalı?

Yeniakit Publisher
2020-07-19 18:42:00 - 2020-07-19 18:55:07
Kurbanı bayram günlerinde kesemeyen kişi ne yapmalı?

Vakit çıktıktan sonra kurbanın kazası, hayvanın kesimiyle yapılamaz. Bu durumda hayvanı kesme yükümlüğü sadaka vermeye intikal eder. Bu da ya canlı olarak hayvanın kendisinin ya da kıymetinin verilemsiyle gerçekleşir.

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