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Gündem Kurbana dil uzatan hadsize büyük şok! Ataol neye uğradığını şaşırdı
Gündem

Kurbana dil uzatan hadsize büyük şok! Ataol neye uğradığını şaşırdı

Kurban Bayramı hakkındaki skandal sözleriyle tepki çeken sözde edebiyatçı-yazar Ataol Behramoğlu, 10 yılı aşkın bir süredir sürdürdüğü İstanbul Aydın Üniversitesi’ndeki akademisyenlik görevine son verildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-17 11:02:00 -
Kurbana dil uzatan hadsize büyük şok! Ataol neye uğradığını şaşırdı

Kurban Bayramı hakkındaki skandal sözleriyle tepki çeken sözde edebiyatçı-yazar Ataol Behramoğlu, 10 yılı aşkın bir süredir sürdürdüğü İstanbul Aydın Üniversitesi’ndeki akademisyenlik görevine son verildiğini açıkladı.

Aynı zamanda İslam karşıtı Cumhuriyet gazetesinde köşe yazan Behramoğlu, CHP'nin yayın organı Halk TV'de Kurban Bayramı'na ilişkin, “Kuzuyu kesmek, öldürmek için insanın içinde nasıl bir canavar yaşıyor olmalı? Canlıları keserek bayram olmaz” demişti. Behramoğlu'nun kurban ibadetiyle ilgili hadsiz sözlerine tepki yağmıştı. Behramoğlu, "Herkes alkışlasın, alkışlamayanları da ayıplarım" diyerek bir de İslam'ı hedef alan sözlerine alkış tutturmuştu.

 

 

 

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