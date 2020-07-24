Kurban ticaret değil ibadettir

Oğuzhan Gültekin Ankara

Her yıl kurban bayramında boy gösteren kurban fırsatçıları yine ortaya çıktı. Dinimizce haram olan alkollü içeceklerin de satıldığı zincir marketler, Müslümanların kurban ibadetini yine fırsata çevirerek taksitle kilo işi ile kurban satışı yapmaya başladı. Konuyu Akit’e değerlendiren Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, şu uyarıları yaptı: “Burada önemli olan, insanların bu ibadeti kendilerinin yerine getirmesidir. Eğer kurban ibadetini kendisi yapamıyor ise vekalet yoluyla başkasına kestirebilir. Bu marketlerin birçoğu alkollü ürünler satıyor ama bayram yaklaşınca da kurban satışı yapıyor. Marketler bu işi tamamen ticari kaygılarla yapıyor. Bu yüzden bu işi yaparken dini boyutuna ne kadar uyuluyor, ne kadar dikkat ediliyor bunu bilemiyoruz. Ayrıca bu taksitlendirme işine gelecek olursak, Diyanet’in bu konuda fetvası var. Fetvasında, ‘Kredi kartı ile kurban alımı yapılabilir, ancak faize düşmemesi konusunda özen gösterilmeli’ diyor. Marketlere ne kadar güvenebiliriz? Marketler için öncelik kâr etmek. Marketler için işin dini boyutu ikinci planda. Bu yüzden vatandaşlarımız mümkün olduğunca bu duruma girmemeleri, kendi oluşturdukları gruplarla kurban kesmeleri daha doğru olacaktır.”

Amaç et yemek değil Allah’a yakınlaşmak

İslam ile alakası olmayan kişilerin ve kurumların kurban satışı yapmasını üzüntüyle karşıladıklarını belirten Diyanet Bir-Sen Genel Başkanı Hasan Türüt ise, “İmkanınız yoksa kurban kesmenize de gerek yok. Allah (c.c.) kurban kesmeyi imkanı olanlara buyurmuştur. Ancak, özellikle bu kurban ibadetini İslamla alakası olmayan kişilerin ve kurumların fırsata çevirmeye çalışması, vatandaşın dini duygularını sömürmesi çok yanlıştır. Kurban bir ibadettir. İbadetin kuralları vardır. O kurallara uyulmazsa ibadet anlamını kaybeder. Kilo işi ile kurban almak yanlıştır. Bu durum tamamen ticari kaygıdan kaynaklanmıştır. Kurbanı et yemek için değil, Allah’a yakınlaşmak için kesiyoruz. Marketlerin bu konuyu ticarete dönüştürmesi apaçık istismardır. Marketlerin kurban satışında işi ne? Marketlerden kurban alınmasını doğru bulmuyorum. Ticaret yapmıyoruz, ibadet yapıyoruz” şeklinde konuştu.