Kurban pazarından kaçan büyükbaşlar mahalle arasında saklanırken bulundu
Bilecik'te, hayvan pazarından kaçarak mahalle arasına saklanan 2 büyükbaş hayvan sahiplerince yakalandı.
Osmangazi Mahallesi'nde, Kurban Bayramı nedeniyle kurulan hayvan pazarından 2 büyükbaş kaçtı. Hayvanlar, mahallenin sokaklarında izlerini kaybettirirken bir süre sonra sahiplerince yakalandılar. 2 büyükbaş, pazara geri götürüldü. Hayvanların mahallede gezdiği ve sahiplerince götürüldüğü anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.