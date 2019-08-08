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Kurban pazarında ‘ultrason’ timi iş başında

Tokat’ta, Kurban Bayramı öncesinde pazarlarda satılan kurbanlıkların gebe olup olmadığı ‘ultrason’ timi tarafından kontrol edildi, 305 gebe hayvanın kesilmesi önlendi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 12:20
Kurban pazarında ‘ultrason’ timi iş başında

Tokat’ta, Kurban Bayramı öncesinde pazarlarda satılan kurbanlıkların gebe olup olmadığı ‘ultrason’ timi tarafından kontrol edildi, 305 gebe hayvanın kesilmesi önlendi.


Tokat 2023 Vizyonu Tarım Tokat projesi kapsamında “Gebe inekler merayabuzağılar yaşama dönüyor’ projesi kapsamında ultrason cihazları alınarak denetim yapıldı. Klinisyen hekimlerce muayene edilen bin 200 dişi hayvandan 300’ü hayvan gebelik testi yapılarak kurban pazarına alınmadı. Kurban pazarında ayrıca veteriner hekimler tarafından yapılan kontrollerde gebe olduğu tespit edilen 5 hayvan üzerine ‘gebe’ yazılarak satışına izin verilmedi. Yapılan denetimlerin ülke ekonomisine 2 milyon katkısı olduğu kaydedildi.


Tokat Valisi Ozan Balcı, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin ve Ziraat Odası Başkanı Ahmet Dökülen ile kurban pazarını gezerek denetimlerle ilgili bilgi aldı. Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Tokat Şube Müdürü Salih Çelik, kurban pazarında ultrason cihazı ile yapılan kontrolde 5 gebe hayvan tespit edildiğini söyledi. Gebe olduğu tespit edilen hayvanların üzerine ‘gebe’ yazıldığını belirten Çelik, “Gebe olduğu tespit edilen hayvanları kurban pazarından çıkartıyoruz. Böylece bir can değil yavrusu ile iki canı kurtarmış oluyoruz” dedi.



Raporu olmayan dişi hayvanı almayın uyarısı


Gebelik muayenesinde önceden klasik yöntemler kullanıldığına dikkat çeken Çelik, “Klasik yöntemlerle 4-5 aylık hamile olduğunda gebelik tespiti yapabiliyorduk. Ultrasonla yapılan denetimlerde 45-50 günden itibaren gebelikleri tespit edebiliyoruz. Muayenesi yapılan hayvanlara gebe olmadığına dair rapor tanzim ediyoruz. Kurban alacak olan vatandaşlarımızın bu raporu sorgulamalarını istiyoruz. Bu raporu olmayan dişi hayvanın satılması ve kesimi yasaktır. Yapanlar hakkında kabahatler kanuna göre cezai işlem yapmaktayız” diye konuştu.


Tokat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Seyit Sami Karyağdı ise ultrasonla yapılan denetimlerin daha güvenilir olduğunu belirterek, "Kurban Bayramı öncesinde 105 serbest klinisyen hekimle beraber tüm kurbanlık vasfını taşıyabilecek büyükbaş hayvanlarda gebelik muayenelerin gerçekleştirdik. Özellikle 2.5 ayında düşük gebe hayvanlarda gebelik muayenesi daha iyi yapabilmek için ultrason kullandık. Kurban keseceklerin gönül rahatlığı ile gebe olmadan hayvanlarını kesebilmesi için damızlık değer taşıyan hayvanların kesimini engellemek için elimizden yaptık” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 12:20
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