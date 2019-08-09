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Kurban pazarında hareketlilik arttı, pazarlıklar kızıştı

Kurban Bayramı’na 2 gün kala pazarlarda yoğunluk artarkenpazarlıklar dakızıştı.

09 Ağustos 2019 Cuma 13:56
Kurban pazarında hareketlilik arttı, pazarlıklar kızıştı

Kurban Bayramı’na 2 gün kala pazarlarda yoğunluk artarkenpazarlıklar dakızıştı.


Kurban Bayramı’na 2 kala, Elazığ hayvan pazarlarındaki hareketlilik artmaya başladı. Kurbanlık satıcılarının günler öncesinden hazırlandığı pazarda, kurbanlık almak isteyen pek çok vatandaş, sabahın erken saatlerinde hayvan pazarına geldi. Besiciler ile kurbanlık almak isteyen vatandaşlar arasındaki pazarlıklar da kıran kırana geçmeye başladı. Pazarda satıcı ile alıcı arasında uzlaşma olmayınca devreye giren ara bulucular orta yolun bulunmasını sağlıyor.


Pazar da yoğunluk olduğunu belirten besici Cevdet Kaya, “Ama dana piyasası durgun.Kurbanlık piyasasıbüyük başlar12 bin TL’den 8 bin TL’ye kadar var. Düveler 7 bin TL’ye kadar gidiyor. Şuan yoğun. Piyasa devam ediyor. İnşallah satılır. Yarın ufak baş içinde yoğunluk olur. Bugün ufak başbiraz daha durgun. Herkes inşallah memnun kalır. Benim 8 danam ve 2 tane düvem var” dedi.


80 tane küçük baş hayvan ile geldiğini aktaran besici Necati Taşdemir, “Bunun 50’sini sipariş olarak verdim. Geride 30 malım kaldı. Zaten daha çevremizin çoğu gelmemiş. Fiyatlar bin 200 TL den başlıyor,bin 700 TL’ye kadar devam ediyor. Bu sene piyasa durgun ama fiyatlar iyidir. Allah’ın izni ile herkes malını satıp gidecek. Şuanda memnunuz. İleride ne olur bilemeyiz” diye konuştu.


Hayvan pazarına geldiğini ve kurbanlık aldığını dile getiren Oğuz Zengin ise,“Büyük baş aldım. Şuanda biraz sakin.Allah kimsenin emeğini boşa vermesin. Pazarlık yaptım ve 6 bin 400 TL’ye aldım. Bu sene biraz daha pahalı. Geçen hafta hükümet et-balık kurumlarına tosun başı destek verdi. Bu yüzden büyük başta kurban fiyatları biraz arttı”ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 13:56
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