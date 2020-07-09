Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2020 vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 975 lira, yurt dışında 825 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Peki kurban kesmek yerine fakirlere sadaka vermek kurban yerine geçer mi? Kurban Hazreti Adem’den (a.s) günümüze kadar gelen bir ibadettir. Kurban ibadetinde asıl olan kanın akıtılmasıdır. Bir kisme çıkıp da şunu diyemez Ben Kurban Bayramında kurban kesiyorum parası fakirlere dağıtıyorum derse bu kişi kurban ibadetini yerine getirmiş olmaz. Rabbimizin emridir kurban kesmek. Rabmimiz nasıl emretmişse öyledir. Rabbimiz kurbanların kesilmesini istediği için kurban günlerinde kurbanların kesilmesi şarttır. Yoksa kurban kesmeden parasını vermek suretiyle öyle ki bin katını para olarak verilse bile kurban ibadeti yerine geçmez. Kurban kesmek üzerine vacip olduğu halde Kurban günlerinde kurbanı kesecek kişi unutursa kurban günlerinden sonra kurbanı kesebilir mi? Hayır o kişi kurban günlerinden sonra kurbanı kesemez. O kişi kurbanı olduğu gibi tasadduk etmeli veya o değerde bir parayı tasadduk etmelidir. Daha kurban kesmeyecektir. Çünkü vacip olan kurbanın kesilmesi sadece kurban günlerinde kesilmesidir. Kurban günlerinde kesmeksizin kurbanın parası verilmez.