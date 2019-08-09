‘Kurban kesmek artık yasaklanmalı’ dedi! Din düşmanı Cumhuriyet yine İslam'a saldırdı

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

İslam dünyasının heyecanla beklediği Kurban Bayramı’na 2 gün kaldı. İslâm adına yürütülen her türlü faaliyete karşı çıkan paçavra Cumhuriyet’in yazarlarından Mine Söğüt, İslâm’ın temel emirlerinden biri olan kurban ibadetine de karşı çıktı. Sögüt kurbanı ‘vahşet’ olarak nitelerken, “Bu pagan bir gelenektir ve insanlık bilincinin eski basamaklarında bambaşka bir değerdir” sözleriyle de kurban ibadetine inanan ve ifa eden kişileri gericilikle itham etti.

Kurban, çağın en büyük ayıplarından biriymiş!

Paçavra Cumhuriyet’in yazarı Mine Söğüt, “‘Yapacak bir şey yok, inanca saygı duymak lazım’ fikrini, soylu bir felsefe sana sana…” ifadeleriyle inanca saygıyı reddederken, “Çağının gelmiş geçmiş en büyük ayıplarından birine daha göz yumacaksınız bir bayramda daha.” sözleriyle de kurbanı çağın ayıbı olarak gösterdi. Kurban karşıtı ifadelerini sürdüren Söğüt, “‘Kurban kesmek artık yasaklanmalı’, ‘Bu pagan bir gelenektir ve insanlık bilincinin eski basamaklarında bambaşkabir değerdir’ diyerek hem Kurban’ın yasaklanmasını isteyerek İslâm’ın emri olan bir şeyi uygulamakta özgür olan Müslümanlar’ın din hürriyetinin sınırlanmasından yana taraf aldı, hem de Kurban’ı pagan bir inanış olarak gösterip, Müslümanlar’ı gerici olarak lanse etti.