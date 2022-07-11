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İSLAM Kurban kesilirken hayvanı narkozla bayıltmak caiz mi?
İSLAM

Kurban kesilirken hayvanı narkozla bayıltmak caiz mi?

Kurban bayramın son günü 12 Temmuz Salı günü idrak edilecek. Kurban bayramı sona ermeden önce pek çok kişi aklına takılan soruların cevabını araştırıyor. Peki, kurban kesilirken hayvanı uyutmak caiz mi?

Yeniakit Publisher
2022-07-11 14:19:00 -
Kurban kesilirken hayvanı narkozla bayıltmak caiz mi?

Mübarek kurban bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü başladı. Bayramın son günü 12 Temmuz’a denk geliyor. Henüz kurban kestirmeyenler ise kurban kesilirken hayvanın uyutulmasında bir sakınca olup olmadığını araştırıyor.

Kurban kesilirken hayvanı narkozla bayıltmak caiz mi?

Dinimiz, tüm canlılara iyi davranılmasını emretmiştir. Nitekim Hz. Peygamber, kesim esnasında hayvana eziyet edilmemesini emretmiştir. Kurbanın bilinen klasik yöntemle kesilmesi asıldır. Bununla beraber kurbana fazla eziyet vermemek (ölüm acısını azaltmak) maksadıyla, kesim esnasında hayvanın elektrik şoku, narkoz veya benzeri bir yöntemle bayıltılarak kesilmesi caizdir. Ancak hayvanın bayıltıldıktan sonra ölmeden boğazından kesilmesi gerekir. Hayvan henüz kesilmeden, şok etkisiyle ölürse, kurban olmayacağı gibi, eti de yenmez.

Bayramın 4.günü kurban kesilir mi?
Bayramın 4.günü kurban kesilir mi?

İSLAM

Bayramın 4.günü kurban kesilir mi?

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