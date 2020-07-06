Kurban kaç kişi kesilir? Kurban kaç ortakla kesilir veya kaldırır?

Peygamber Efendimiz kurban payları için "Verdiğiniz kadarı sizindir" demiştir. Bu söz kurban kesiminin önemi kadar, pay dağıtımının da büyük bir önem taşıdığını anlatır. Verilecek olan payın, verilecek olan kişiyi kırmadan ve değerini bilerek verilmesi esastır. Sadece "pay vermek" adına pay verilmemelidir. Peki ama kesilen kurban kaç kişi kesilmelidir?

Manda, deve ve inek gibi büyükbaş hayvanlar en az 1 en fazla 7 kişi ile kesilebilir. Ortakların hepsi nâfile bile olsa, mutlaka kurban ve ibâdet niyeti ile kesime ortak olan, müslüman ve itikadında şüphe olmayan kimselerden olmalıdır. Herhangi bir ortağın niyeti et ise diğerlerinin kurbanını da ifsâd eder.

Aynı şekilde tek başına alınmış kurbanı, daha sonra başkasından para alarak ikinci ortak ekleyen kişinin kurbanı da esas olmaz. Alınan kurbandan sonra, ortak kişi almak mekruhtur. Bu düzlemde kurban için alınan hayvan sonra satılıp, yeni bir kurban alınmaz.

Kurban kesimi koç veya koyun gibi küçükbaş hayvanların kesiminde, kurban ne kadar büyük ya da ne kadar pahalı olursa olsun tek kişi kesilmesi makuldur.