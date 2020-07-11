Kurban kaç kişi ile ortak kesilebilir? Kurban hissesi en fazla kaç kişiyle olur?

Kurban bayramı öncesi Prof. Dr. Mustafa Karataş merak edilen soruları katıldığı bir programda cevapladı.Karataş en çok merak edilen 'Büyükbaş hayvanı kurban etmek isteyen ortak sayısının tek sayı veya çift sayı olması gerekir mi?' sorusunu yanıtladı. Prof. Dr. Mustafa Karataş 'Ortaklaşa kurban kesiminde, ortakların sayısının tek veya çift olması gerekli değildir. Büyükbaş bir hayvanı yedi ortak kesebileceği gibi, yedinin altındaki sayıda ortak da kesebilir' dedi.

En fazla kaç ortak olur?

Büyükbaş hayvanlarda en fazla yediye kadar ortak olunabilir. Bunun delili aşağıdaki hadislerdir. İbn-i Abbas (ra):"Allah Resulü ile bir seferde idik. Kurban gelip çattı, sığırda yedi kişi ortaklaşıp kestik." (Tirmizî ve Nesâî)“Hazret-i Câbir, Resulullah ile birlikte umreden çıktıktan sonra ortaklaşa yedi kişi bir inek kestiklerini bildirir.” (Nesâî)“Sığır ve deveye birden yediye kadar kişiler ortak olabilir.” (Kâsânî, Damad, Mecma’ul Enhur)“Sığır ve deveyi ise bir kişi kesebileceği gibi yedi kişi de kesebilir. Bir insanın yalnız kendisi için aldığı bir sığıra kurban niyetiyle olmak şartıyla sonradan altı kişi daha ortak olabilir. Böyle bir kesimde eti terazi ile taksim etmek uygun olur.” (Taberânî)

Bir kişi, yalnız başına kurbankesebileceği gibi, sığır, manda ve devede 7 kişilik ortaklığa da katılabilir. Ancak ortakların hepsi nâfile bile olsa, mutlaka kurban ve ibâdet niyeti ile kesime ortak olan, müslüman ve itikadında şüphe olmayan kimselerden olmalıdır. Ortaklardan biri ibadet için değil de et niyyeti ile kesmiş olsa diğerlerinin kurbanını da ifsâd eder.

Deve, sığır ve manda ise ortakların hepsinin niyeti rızası için olmak şartıyla yedi kişi için kesilebilir. Yedi kişiden fazlası caiz değildir. Yedi kişiden az mesela beş veya dört kişi ortak kesse caiz olur.Ancak ortakların hepsi nâfile bile olsa, mutlaka kurban ve ibâdet niyeti ile kesime ortak olan, müslüman ve itikadında şüphe olmayan kimselerden olmalıdır. Ortaklardan biri ibadet için değil de et niyyeti ile kesmiş olsa diğerlerinin kurbanını da ifsâd eder.

Kurban bayramı 2020 ne zaman?

KURBAN BAYRAMI (AREFE): 30 TEMMUZ-2020 PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI (1.Gün): 31 TEMMUZ-2020 CUMA

KURBAN BAYRAMI (2.Gün): 01 AĞUSTOS-2020 CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI (3.Gün): 02 AĞUSTOS-2020 PAZAR

KURBAN BAYRAMI (4.Gün): 03 AĞUSTOS-2020 PAZARTESİ