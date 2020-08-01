Kurban işkembesi nasıl ayıklanır? İşkembe nasıl temizlenir?

Öncelikle güvenilir bir kasaptan yeni kesilmiş hayvan işkembesi almanız gerekmektedir. İşkembe yeni kesildiği ve taze olduğu için kolay temizlenebilmesi açısından 1 gece buzdolabında bekletmeniz gerekmektedir. İşkembenin içerisindeki pis kısmı kendiliğinden ayrılır. Daha sonra işkembeyi 5-6 kez soğuk suda yıkamanız gerekmektedir. Daha kolay temizleyebilmek için işkembeyi parçalara ayırabilirsiniz. İşkembe temizliğinin birçok değişik yöntemi vardır. İşkembe, karbonat yöntemiyle çok kolay temizlenebilmektedir.

Karbonat ile işkembe temizleme

Malzemeler

Elinizin kokmaması için bir çift eldiven

4 litre su

1 çorba kaşığı karbonat

Almış olduğunuz büyükbaş ya da küçükbaş hayvanın işkembesi

Karbonat ile işkembe nasıl temizlenir?

Öncelikle işkembeyi 5-6 kez soğuk suda iyice yıkamanız gerekmektedir. Sıcak suda yıkamayın çünkü işkembenin üstündeki tabaka sertleşir ve temizlenmezi zor olur.

Geniş bir tencerede suyunuzu kaynattıktan sonra içine 1 çorba kaşığı karbonat ekleyip karıştırın.

İşkembeyi kaynayan karbonatlı suda 2-3 saniye gezdirin ve çıkarın. Çok fazla bekletirseniz sertleşir.

Sudan çıkardığınız işkembeyi gererek üstündeki tabakayı sıyırın. Bu işlem sizi çok uğraştırmaz zaten kendiliğinden çıktığını göreceksiniz.

Sıyırdığınız işkembeyi bol suyla yıkayın.

Almış olduğunuz işkembenin hangi hayvandan olduğu temizleme açısından önemli değildir. Dana işkembesi de bu yolla kolayca temizlenebilmektedir.

Kaya tuzu ve sirke ile işkembe nasıl temizlenir?

İşkembede bulunan tüm yağları ve işkembe olmayan her şeyi ayırın.

Ayırdığınız işkembeyi kaya tuzu ile ovalayıp sirke ile durulayın.

İşkembenin tüm pislikleri gidene kadar kayatuzu ve sirke işlemini tekrarlayınız.

İşkembe yüzeyini keskin bir bıçakla ayırdıktan sonra kalan kısmı bol suyla yıkayınız.