Kurban bayramına kısa bir zaman kaldı. Bayram öncesinde ise kurbanlık fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, kurbanlıklar ne kadara satılıyor?

Kurban fiyatları: Büyükbaş küçükbaş kurbanlık fiyatları düştü mü?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 yılına ait yurt içi ve yurtdışı hisse bedelini belirledi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında 1800 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Kurbanlık fiyatları illere ve kurbanlıkların kilosuna göre değişiklik gösterebiliyor. Küçükbaş kurbanlıkların 3-4 bin lira civarında satılması bekleniyor. Büyükbaş kurbanlıkların fiyatlarının ise 70 bine kadar çıkması bekleniyor.

İstanbul

Küçükbaş: 3.000-4.500 TL

Büyükbaş: 35.000-55.000 TL

Ankara

Küçükbaş: 2.500-4000 TL

Büyükbaş: 30.000-50.000 TL

İzmir

Küçükbaş: 2.500-4.500 TL

Büyükbaş: 33.000-55.000 TL

Konya

Küçükbaş: 2.500-3.500 TL

Büyükbaş: 30.000-50.000 TL

Bursa

Küçükbaş: 2.500-4.500 TL

Büyükbaş: 32.000-55.000 TL

İstanbul'da kurban pazarları ne zaman kurulacak?

Kurban satış yerleri, İstanbul'da Kurban Bayramı'ndan 15 gün önce, diğer illerde bayramdan bir ay önce hazır hale getirilecek.

Kurban bayramı 9 Temmuz'da başlayacak. Bu sebeple İstanbul'a 24 Haziran'da kurbanlık girişleri başlayacak.